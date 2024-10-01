政大攜手AMD將開AI課 打造人文導向研究中心

政治大學與美商超微半導體公司（AMD）簽訂產學合作備忘錄，雙方將共同開設人文社會科學導向的AI賦能課程，並打造人文社科為核心的AI研究中心，推動台灣北部AI生態圈的建立。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大以人文社會科學為核心優勢，過去不斷探索如何將人文社科領域與現代科技相結合；此次與AMD合作，象徵學術機構與科技產業的深度融合，雙方共同期望通過此次合作，提升政大在AI研究的實力，也讓AI在人文社科領域有更廣泛的應用。

雙方的產學合作涵蓋4大面向，政大將與AMD共同開設以人文社會科學為導向的AI賦能課程，培養文組學生的創新思維和技能，並打造人文社科導向的AI研究中心，進行跨領域研究和交流，打造政大成為推動科技與人文結合的前沿陣地。

其次，雙方將攜手推動國際化人才培育，以多元、包容的文化精神，支持倫理和包容性AI的發展；透過產官學合作鏈，激發民間更多創新創意，同時展示更多AI在人文社會科學中符合倫理標準的應用，並優化公共政策與治理的效能。

政大提到，雙方聯手建立以人文社會科學為核心的AI研究中心，推動AI技術在社會科學領域中的創新應用，並致力於解決各種人文社會科學領域中面臨的挑戰，同時提供AI技術應用的創新解決方案；雙方也會共同推動AI技術在公共政策和治理領域中的應用，共同優化數位治理的效能，期望成為台灣數位治理的重要推手。