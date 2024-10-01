快訊

東森國際財報不實害股價重挫 更三審判王令麟等人賠2266萬

00929配息又縮水！預估降至0.14元 年化配息率約8.9%

聖母峰又長高了！研究發現1原因 把山往上推

政大攜手AMD將開AI課 打造人文導向研究中心

中央社／ 台北1日電

政治大學與美商超微半導體公司（AMD）簽訂產學合作備忘錄，雙方將共同開設人文社會科學導向的AI賦能課程，並打造人文社科為核心的AI研究中心，推動台灣北部AI生態圈的建立。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大以人文社會科學為核心優勢，過去不斷探索如何將人文社科領域與現代科技相結合；此次與AMD合作，象徵學術機構與科技產業的深度融合，雙方共同期望通過此次合作，提升政大在AI研究的實力，也讓AI在人文社科領域有更廣泛的應用。

雙方的產學合作涵蓋4大面向，政大將與AMD共同開設以人文社會科學為導向的AI賦能課程，培養文組學生的創新思維和技能，並打造人文社科導向的AI研究中心，進行跨領域研究和交流，打造政大成為推動科技與人文結合的前沿陣地。

其次，雙方將攜手推動國際化人才培育，以多元、包容的文化精神，支持倫理和包容性AI的發展；透過產官學合作鏈，激發民間更多創新創意，同時展示更多AI在人文社會科學中符合倫理標準的應用，並優化公共政策與治理的效能。

政大提到，雙方聯手建立以人文社會科學為核心的AI研究中心，推動AI技術在社會科學領域中的創新應用，並致力於解決各種人文社會科學領域中面臨的挑戰，同時提供AI技術應用的創新解決方案；雙方也會共同推動AI技術在公共政策和治理領域中的應用，共同優化數位治理的效能，期望成為台灣數位治理的重要推手。

公共政策 政大 政治大學

延伸閱讀

政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽 「創友一條龍」狂飆奪冠 2024年政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽 參賽人數創新高

超微強攻 AI 台鏈沾光

AMD蘇姿丰：AI超級周期才剛開始 規模「超過我5年前預期」

原民文化系統及課程化 新北、政大及南勢泰雅部落簽MOU

相關新聞

北市國教地方輔導團砍半整併成15團 新學年強化AI輔助教學

教育部推動國民教育輔導團法制化，113學年度上路，台北市國民教育地方輔導團因應中央政策，此為成立50年來首度組織調整，從...

安得烈「第九屆學藝競賽」 評選結果揭曉

中華安得烈慈善協會今公布「第九屆學藝競賽」評選結果，經過兩階段評選，評審從2255件參賽作品選出150件優秀作品。執行長...

10月的台北很藝術 台北藝術周+台北國際藝博會合體登場

ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會將於10月25日至28日在台北世貿一館舉辦。本屆共匯聚123家展商、73...

首屆補助74案 文化黑潮國際藝術展會補助線上申請起跑

為提高台灣視覺藝術的國際能見度，促進視覺藝術產業拓展市場與國際合作交流，「文化黑潮之國際藝術展會補助要點」114年第一期...

首開放全民上車 國科會「科普環島列車」今開放報名

為將科學教育推廣至各年齡層，國科會連續9年舉辦「台灣科普環島列車」，並透露今年活動首度開放全民上車體驗，參與民眾可在車廂...

教師臉書發文罷免傅崐萁遭「查水表」 全教總譴責花蓮縣政府

花蓮縣有國小教師下班時間在臉書上討論罷免立委傅崐萁的提案，後續遭檢舉，縣府竟發文要求學校依照教師成績考核辦法規定處罰。全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。