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公共事務人才培力課報名開跑 盼深化青年參與意願

中央社／ 台北1日電

為深化青年公共事務參與意願，教育部青年發展署將於11月2日辦理「113年公共事務人才培力課程」，即日起開放報名，歡迎18至35歲青年或高中職師生踴躍報名。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，青年在公共領域中扮演著重要的角色，在進行公共議題討論時，青年不僅需要了解議題及政策的推動過程、運作模式，更需要突破思考框架，進而發揮青年影響力，讓公共議題的推動得以實踐。

113年公共事務人才培力課程將於11月2日在集思台中新烏日會議中心登場，歡迎對公共議題討論有興趣、有熱忱，且未曾參與青年署相關課程的18至35歲青年或高中職師生報名，期待培力青年公共事務參與知能，啟發對公共事務的關注。

課程將邀請具多年公民審議、公部門與企業議題討論主持經驗的講師，分享公共討論方法設計、議題主持應具備的心法，並從國際與國內公共議題出發，帶領學員思考如何促進跨文化、跨語言溝通對話；並透過地方、社區及校園實作案例，讓學員深入了解公共議題從倡議推向實踐的歷程。

教育部 青年

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