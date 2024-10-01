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中科院顧問蘇玉本獲頒NAE院士 黃仁勳同獲殊榮

中央社／ 台北1日電

中科院飛彈火箭研究所顧問蘇玉本今年榮獲美國國家工程學院（NAE）國際院士，他近期赴美國華府參加頒贈儀式，現場中華民國國旗與各國國旗並列，他也與今年獲選院士的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳見面。

具有美國普林斯頓大學機械航空工程系博士的蘇玉本，1974年進入中科院服務後，歷任中科院飛彈火箭研究所研究員、副所長、所長等職務，曾主持天星、天擎等計畫，在固體火箭發動機、液體衝壓引擎、液體火箭發動機、渦輪扇噴射引擎研發及相關機電開發、系統整合等扮演關鍵角色，為天弓一型、雄二、雄三、雄二E等飛彈系統奠定成功研發基礎，也進行極音速巡航飛行載具的研發。

蘇玉本2022年獲選第33屆中研院院士，今年更獲選為美國國家工程學院（The National Academy ofEngineering）國際院士，表彰其在航空太空推進、動力、系統工程領域的默默耕耘與傑出表現。黃仁勳也在今年因帶領輝達研製高效能繪圖處理器（GPU），點燃人工智慧（AI）革命，獲選院士。

美國國家工程學院近日舉行院士頒贈儀式，蘇玉本親赴華府參與，中華民國國旗與美國、英國、瑞士、瑞典、南韓等國家的國旗並列於儀式現場，蘇玉本並與黃仁勳相見合影。

中科院 院士 黃仁勳

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