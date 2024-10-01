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蔣渭水台客語漢詩吟唱賽 30名好手爭首獎

中央社／ 台北1日電

為強化台語客語傳承、提升文學修養並推廣吟唱藝術，台北市信民協會與蔣渭水基金會舉辦「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」，今年邁入第4屆，選手皆有備而來，爭取最高獎金10萬元。

連續3年舉辦的「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」累積相當口碑，今年比賽再度吸引近百名來自全國一般高中職、藝術學校、啟明學校及大專院校學生投稿報名，其中更不少前3屆以高中生身分參賽的學生，今年以大專生繼續參加，充分展現年輕世代傳承本土語言的熱忱。

初賽經評審團優選30名學生晉級決賽，其中包含24名台語和6名客語參賽者；決賽將於5日在市長官邸藝文沙龍表演廳舉行。第1名可獲獎學金新台幣10萬元，第2名兩人各獲獎學金5萬元，第3名3人各獲獎學金3萬元，佳作4名各獲獎學金1萬元，參加獎20名，各得3000元獎學金。

台語 客語 蔣渭水

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