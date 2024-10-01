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商學院跨域資安 文大財金系4姝資安女婕思奪冠

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化大學表示財金系學生組成「蘑菇蘑菇、讓我把你帶回家」隊，勇奪資安女婕思大專校院組非資訊相關科系組第一名。圖／文大提供
文化大學表示財金系學生組成「蘑菇蘑菇、讓我把你帶回家」隊，勇奪資安女婕思大專校院組非資訊相關科系組第一名。圖／文大提供

國科會與教育部聯合指導「GiCS尋找資安女婕思」，鼓勵大專校院女學生投入資安領域。文化大學指出，財金系學生余珮綺、江芷瑜、陳亭文、吳欣芸組成「蘑菇蘑菇、讓我把你帶回家」隊脫穎而出，勇奪大專校院組非資訊相關科系組第一名，副總統蕭美琴期許學生成為「super girls and super women」，為更多女性樹立榜樣。

文大表示，「蘑菇蘑菇、讓我把你帶回家」團隊構想源自於生成式AI技術的快速發展，駭客利用deepfake等工具進行網絡資安攻擊，竊取企業機密，導致嚴重損失。為應對威脅，團隊學生開發一款基於零信任架構的安全應用程序，該應用程序結合多層身份驗證、AI驅動的行為分析與deepfake檢測技術，確保任何訪問者或設備都需經過持續驗證，防止未經授權的數據存取和欺詐行為。

隊長江芷瑜表示，應用程序將能有效防禦生成式AI帶來的安全威脅，提升企業數據保護能力並降低資安風險。她也指出，能在非資訊背景下領導團隊奪冠，也深感跨領域學習的無限可能，團隊合作更是成功關鍵。

余珮綺說，比賽不僅擴展了團隊對資訊安全的理解，也讓團隊認識到資安不僅是技術專家的責任，更是每個人都應該關注的議題。

陳亭文指出，第一名不僅是對個人的鼓勵，也是對未來職涯發展的紮根，計劃繼續學習並將知識應用於未來的工作中。吳欣芸則表示，身為非資訊類學生，希望打破資安僅屬特定技術領域的刻板印象。

四名文大學生日前接受副總統蕭美琴的表揚。蕭美琴表示，女學生不僅是學校的驕傲，也是「super girls and super women」的實踐者，為更多年輕女性跨越專業限制樹立榜樣。

蕭美琴也表示，資安是現代社會運作的基石，無論是金融、通訊還是交通，資訊安全都是不可或缺的保障。四位女學生不僅展示了創新能力，也為未來跨領域學習與資安防護提供新的視角。獲獎不僅是肯定，也希望點燃更多女性投身資訊安全領域的熱情。

團隊 蕭美琴 資安

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