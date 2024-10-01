快訊

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

山陀兒詭「C轉」 他憶起賽洛馬重創老家：山坡地崩毀流失、菜園全被埋

罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

文學美食雙重饗宴 「深夜圖書館的宵夜」飄香書寫

中央社／ 台北1日電

純文學、經典名著、圖書館宵夜，今晚你想點哪一個。在小說「深夜圖書館的宵夜」裡，客人能在宛如都市傳說般的圖書館看書，還能大啖「清秀佳人」甜點，堪稱愛書人夢幻天堂。

根據大塊文化書訊，全書描述在舊書店業界，有座專門管理「已故作家藏書」的特殊圖書館，員工的工作時間從下午到深夜，並提供宿舍與宵夜。圖書館更備有咖啡室，邀請曾在銀座知名咖啡店工作的木下先生擔任主廚，以館長的指示為文學作品出現的料理製作餐點。

星期一固定是「雪精靈咖哩」，向日本文學大師井上靖小說作品中出現的咖哩飯致敬。週二是作家向田邦子幫妹妹開設的餐館MAMAYA同款招牌菜「紅蘿蔔炊飯」，搭配馬鈴薯濃湯與炒蓮藕、燉鰤魚，讓人胃暖、心也暖。

星期三是經典名著「清秀佳人」裡出現的小黃瓜奶油三明治，主廚特別加入了烤雞，還附上甜點「紅髮安妮焦糖巧克力」。星期四是館內經典作家「田邊聖子日」，有煮沙丁魚、豆渣，配上白飯、香鬆飯與建長湯，讓人踏進圖書館就能被書本和美味料理同時療癒。

全書透過充滿香氣的料理和引發人食欲的閱讀場所「夜間圖書館」，作為故事的發生點，隨著主角乙葉來到這間「夜間圖書館」工作，透過她的眼睛和工作日常，展現圖書館的職人日常以及閱讀的迷人氣息。

大塊文化表示，書中集合了美食、圖書專業、讀者與作家間的人生故事，字裡行間充滿愛書人對創作和閱讀的諸多堅持和態度。每晚登場的圖書館宵夜（員工餐），不僅是每篇故事小亮點，更是向經典文學裡的料理致敬。作者更在書香、食物香之外，埋下了引爆全書高潮的事件，並成為故事結尾前的最高懸念。

本書作者原田比香1970年生於日本神奈川縣，2005年以「小王子2號」獲第34屆NHK創作收音機日劇大獎；後續以「無法開始的紅茶時間」、「三千圓的用法」分別獲得第31屆昂星文學獎與宮崎書大獎。其他知名著作包含「一橋桐子（76歲）的犯罪日記」、「口福食譜」、「午餐酒」等。

圖書館 料理

延伸閱讀

王品集團旗下21品牌獨家上架foodpanda 輸入「這4字」領500元美食金

MLB／響尾蛇球場從為大都會加油到變圖書館 教頭：沒這種經驗

巴黎春夏25時裝周／CELINE融入文學 致敬懷舊法國夏日

不是ㄘㄨㄛˋ！基隆美食鼎邊「趖」念錯30年 正確讀音含義曝光

相關新聞

陽光行動／師培法30年 培育變「賠育」

「師資培育法」自一九九四年三讀通過，開啟師資多元培育管道，一般大學可申請教育學程、辦理師資培育中心，師培精神改為儲備制。...

教師臉書發文罷免傅崐萁遭「查水表」 全教總譴責花蓮縣政府

花蓮縣有國小教師下班時間在臉書上討論罷免立委傅崐萁的提案，後續遭檢舉，縣府竟發文要求學校依照教師成績考核辦法規定處罰。全...

陽光行動／供需脫節 師培中心招生難

師培開放後，師資培育相關學系招生和師資培育中心招生數量開始攀升，大專校院師培中心鼎盛時期曾有七十多間，但與此同時，又值少...

首屆補助74案 文化黑潮國際藝術展會補助線上申請起跑

為提高台灣視覺藝術的國際能見度，促進視覺藝術產業拓展市場與國際合作交流，「文化黑潮之國際藝術展會補助要點」114年第一期...

陽光行動／教師鐵飯碗難捧 師培生紛紛跳船

過去教師被視為鐵飯碗人人搶捧，但經歷流浪教師潮後，加上近年就業市場轉變，考教師甚至已非師範體系學生首選。根據教育部統計，...

10月的台北很藝術 台北藝術周+台北國際藝博會合體登場

ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會將於10月25日至28日在台北世貿一館舉辦。本屆共匯聚123家展商、73...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。