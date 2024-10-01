文學美食雙重饗宴 「深夜圖書館的宵夜」飄香書寫

純文學、經典名著、圖書館宵夜，今晚你想點哪一個。在小說「深夜圖書館的宵夜」裡，客人能在宛如都市傳說般的圖書館看書，還能大啖「清秀佳人」甜點，堪稱愛書人夢幻天堂。

根據大塊文化書訊，全書描述在舊書店業界，有座專門管理「已故作家藏書」的特殊圖書館，員工的工作時間從下午到深夜，並提供宿舍與宵夜。圖書館更備有咖啡室，邀請曾在銀座知名咖啡店工作的木下先生擔任主廚，以館長的指示為文學作品出現的料理製作餐點。

星期一固定是「雪精靈咖哩」，向日本文學大師井上靖小說作品中出現的咖哩飯致敬。週二是作家向田邦子幫妹妹開設的餐館MAMAYA同款招牌菜「紅蘿蔔炊飯」，搭配馬鈴薯濃湯與炒蓮藕、燉鰤魚，讓人胃暖、心也暖。

星期三是經典名著「清秀佳人」裡出現的小黃瓜奶油三明治，主廚特別加入了烤雞，還附上甜點「紅髮安妮焦糖巧克力」。星期四是館內經典作家「田邊聖子日」，有煮沙丁魚、豆渣，配上白飯、香鬆飯與建長湯，讓人踏進圖書館就能被書本和美味料理同時療癒。

全書透過充滿香氣的料理和引發人食欲的閱讀場所「夜間圖書館」，作為故事的發生點，隨著主角乙葉來到這間「夜間圖書館」工作，透過她的眼睛和工作日常，展現圖書館的職人日常以及閱讀的迷人氣息。

大塊文化表示，書中集合了美食、圖書專業、讀者與作家間的人生故事，字裡行間充滿愛書人對創作和閱讀的諸多堅持和態度。每晚登場的圖書館宵夜（員工餐），不僅是每篇故事小亮點，更是向經典文學裡的料理致敬。作者更在書香、食物香之外，埋下了引爆全書高潮的事件，並成為故事結尾前的最高懸念。

本書作者原田比香1970年生於日本神奈川縣，2005年以「小王子2號」獲第34屆NHK創作收音機日劇大獎；後續以「無法開始的紅茶時間」、「三千圓的用法」分別獲得第31屆昂星文學獎與宮崎書大獎。其他知名著作包含「一橋桐子（76歲）的犯罪日記」、「口福食譜」、「午餐酒」等。