教師臉書發文罷免傅崐萁遭「查水表」 全教總譴責花蓮縣政府

花蓮縣有國小教師下班時間在臉書上討論罷免立委傅崐萁的提案，後續遭檢舉，縣府竟發文要求學校依照教師成績考核辦法規定處罰。全教總今日召開記者會力挺教師，強調這名老師並無教學不力，只是在下班時間作為公民發表言論，呼籲教育主管機關應有專業擔當，並正視校園濫訴情形。

今年5月29日，花蓮縣國小教師謝家豪下班離開學校後，在晚間8到10點間於臉書社團「花蓮543」發文討論罷免傅崐萁的提案、連署及投票門檻等問題。不料，有民眾向傅崐萁服務處投訴，指其「身為教師不好好安分守己，做好自己份內工作」，喜歡發布個人意見，甚至當罷免傅崐萁的主事者。

傅崐萁服務處接獲投訴後，發文向花蓮縣政府檢舉謝姓教師的「不當言論」，縣府並於8月6日函文謝家豪所在的大禹國小，要求學校依照「高中以下學校教師成績考核辦法」等相關規定「本權責卓處」，謝家豪並於9月接到學校發出當事人陳述意見書，並將於10月3日召開教師成績考核會議。

全教總批評，花蓮縣政府教育處長翁書敏對於陳情人個資露出表達道歉，卻對形同「查水表」的行徑毫無任何悔意，簡直向權貴輸誠，不惜踐踏教師人權之行徑。

針對此案，全教總文宣部主任羅德水表示，台灣是多元社會，應互相尊重不同的政黨認同，老師沒有在上課時間影響孩子，僅是在下班後作為公民表達意見。解嚴至今30幾年，教育現場竟然還會箝制教師言論自由、打壓基本人權，教育部必須有所作為，去提醒所有教育主管機關要有專業擔當。

羅德水說，教師法修法、不適任教師處理機制上路後，教學現場接到很多濫訴，導致老師無法安心教學。不適任老師指的是教學不力、管教不當、體罰霸凌，或涉性平案件的老師，謝家豪完全沒有這些問題，此案可說是無中生有。

侯俊良批評，這名老師沒有任何教學不力，只是在下班時間發表言論，花蓮縣政府明明可以不處理，卻發文要求學校依照成績考核辦法處理。

侯俊良表示，現今制度的天秤往投訴者傾斜、棄守教育專業，接到投訴的學校、校長與行政單位，若遇到不需要做調查的案件，應直接判斷結案。但如今無論投訴內容為何，為了避免後續沒完沒了都會給個交代，擔心投訴者無限上綱、不滿意就找民意代表。教育部應拿出擔當，把天秤慢慢拉回來。