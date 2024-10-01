陽光行動／師培法30年 培育變「賠育」

「師資培育法」自一九九四年三讀通過，開啟師資多元培育管道，一般大學可申請教育學程、辦理師資培育中心，師培精神改為儲備制。然而師培法卅年過去，也衍生師培人力過剩，流浪教師問題，近年又因少子化嚴重，產業磁吸效應，師培成了「師賠」，年輕一輩擔任教師意願低，教師品質愈來愈差，是師資培育的新難題。

兩股力量 促成師培開放

早年「師範教育法」規範教師培育、進修、招生計畫等，在此年代下，師範生享公費補助、保障工作，當教師，被視為翻轉人生的管道，教育部前部長潘文忠、現任部長鄭英耀早年都曾因家境清苦，選擇就讀師專。

大學以下教師 在職人數變化 製表／邱瓊玉 圖／聯合報提供

此後師資培育機構除傳統師範大學、教育大學外，還有各大學「師資培育相關學系」及「師資培育中心」。

台大師培中心教授王秀槐表示，當年師培立法主要受解嚴影響，社會大眾對於大一統的師範體系感到厭倦，想打破教育體系被國民政府單一控制的情形，黨外立法委員及主張多元開放教育改革的學者等兩股力量，成為「師資培育法」最重要的推手，希望透過多元、開放的師資培育新法，取代國民黨政府建立的「師大體系」。

少子化 爆發出流浪教師

教育部前部長吳清基說，師範教育法年代，國內僅三所師大、九所師專可培育教師，「當年很多考生聯考可上台大卻選擇師大。」當年師大英文系分數更是直逼台大外文。

吳清基表示，當年師培多元化是主流趨勢，但學界曾提出建言，希望仍以三所師範大學、九所師專為師培主流，並持續以公費名額保障、維持分發，以此吸納有志之士，但未料被時任在野黨反對，埋下了未來師資供過於求的禍因。廣開大門後什麼樣的人都有，教師品質當然開始良莠不齊。

中正大學副校長詹盛如則認為，回頭看，開放政策沒有不對、走向儲備制也符合專業發展潮流，只是教育部對於未來少子化的分析並無這麼精準，私校又認為辦理師培能衝出就學率，愈來愈多學校辦理師培，儲備量自然過多，最終爆發出「流浪教師」。

近年隨大學師培中心縮減、正式教師職缺陸續開出，不少儲備教師已「上岸」或轉任他職，台灣師資問題卻浮現另一個難題「年輕一輩擔任教師意願低」，教師品質也愈來愈差。

人才打帶跑 教職變備胎

「教育部師資司近年最大的苦惱，就是沒有優秀的人要當老師。」一名大學師培中心教授形容，近年很多人投入教職本質卻是想「打帶跑」，把教職當備胎，多數是在民間企業競爭不過才來當老師。國高中校長都很清楚，近年招進去的自然科技、理工領域教師是什麼狀況，「也難怪老一輩都想退休。」台師大副教務長林子斌也說，優秀的人不來當老師，是現在教育現場最大的困境。

回顧師培卅年，王秀槐提到，「同步模式是否真的適合現在的教育現場？」師培法目前採學生大學入學後同時有主修專業，拿到師培資格後，同步修教育學分，這樣除了對學生的課業負擔非常重之外，學生的心志是否足夠成熟了也是須面對的問題之一。

王秀槐說，如芬蘭、香港採用的「學士後模式」就值得參考，此師培模式讓學生可以在大學專注在本科上，畢業後再進到教育、教學碩士班，減輕學生負擔，也待學生心志更成熟後，再去面對師資培育的訓練，會是更有效率的訓練。本報深入探討師培法上路卅年來，如今遇到了那些困境，解方又在哪裡？