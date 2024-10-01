陽光行動／業界高薪 師培生紛紛跳船

過去教師被視為鐵飯碗人人搶捧，但經歷流浪教師潮後，加上近年就業市場轉變，考教師甚至已非師範體系學生首選。根據教育部統計，二○○五年高峰期時，教師證發證人數一度逾一點八萬人，但到了二○二二年，僅剩四九○六人。

教檢報名 十年來持續走低

以台師大為例，校內一○二學年，共有七三二名學生報名教師資格檢定考，但至一一二學年，根據台師大「高中以下學校及幼兒園教師資格考」統計，十年後僅剩下四四○人報名，可見欲成為教師者，十年來持續走低。

若綜觀各系教檢報名人數，國文系、英文系、數學系、體育系十年報考教檢人數多，但十年後亦大幅減少，以國文系為例，即從六十人減為卅五人，英文系也從四十一人減為廿二人。

而傾向應用的工業類科，一○二學年工業教育系四十三人報名教檢，一一二學年僅剩八人，資訊工程學系更是近十年來都僅有個位數學生願意報名教檢，一一二年統計指出，除了資工系僅五人報名，機電工程系也僅有三人、光電工程系一人。

教師福利 已不若以往優渥

台師大科技與工程學院院長鄭慶民指出，近年產業端人力需求大，且進入業界待遇都比當老師好，加上年改後教師退休福利也已不若以往優渥，自然影響學生執教鞭的意願。機械、電機系學生願意修師培者愈來愈少，可說是大部分的學生都不願意修讀師培，直接導致技高工業類科等找不到老師。

台師大師培中心主任林子斌分析，近年資通訊就業市場大好、業界待遇更好，要投身教職者勢必有限，但不代表整體師資儲備量不足，而是「不患寡而患不均」。

林子斌認為，若今天政府有意要作出完善的人力規畫，就不應該只停留在看每年發出多少教師證，因為即便發出大量教師證，當事人也不見得願意來教育界任職。

師資培育 應回歸教學需求

林子斌說，師資培育量應該從現場需求、類科中理解，綜觀哪些類科應該列為師資重點培育，以公費等制度在大學端投入資源。林子斌形容，過去師資培育是「由上而下」，現在應該改為「由下而上」，由高中、技高端提出師資實質需求，教育部再回頭找大學。

未具名的高中校長認為，我國要成為老師的門檻相對其他國家算高，不過一旦考上就是鐵飯碗，有些國家則是放寬入行門檻，但嚴格篩選出不適任的教師。

長遠來看，他認為要降低當老師的門檻，減少教育學分，讓更多人願意投入教學現場，但成為老師後應定期受訓，建立類似換證的制度，不努力就會被篩選淘汰，來改善教學現場缺人的問題。