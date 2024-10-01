陽光行動／師培故事：英國老記者 中年轉職教數學

專業人士轉換跑道當國中小教師，英國也有相同的故事。金融時報專欄作家露西‧卡拉維（Lucy Kellaway）五十八歲時辭去做了廿多年的金融時報記者工作，接受數學教師的培訓和實習後，正式成為中學教師，如今擔任經濟學教師。她不只投身教職，還創立ＮＧＯ組織「Now Teach（現在教書吧）」，培訓與媒合各行各業的資深工作者進入教師領域。

Now Teach七年來共計協助一千多個資深工作者投身教職，包括航太科學家、銀行顧問、律師、政府官員與人質談判專家，轉行的年紀平均為四十七歲。其中三分之二的人教授所謂的Stem科目（科學、技術、工程和數學），這些科目正是學校最難找到師資的科目。

英國中學教師是低薪行業，招募情況一向不大理想，在疫情後更是掉到谷底，去年僅達成五成的招募目標。露西的母親和女兒都是中學教師。五十多歲時，露西開始思考「一輩子是否只做一種工作」，擔任教師的女兒告訴她「教師缺非常嚴重」，她決定繼承母親的志業轉行當教師。

英國中學教師嚴重「缺工」，而英國也因通膨、疫情等問題等，許多中年人失去工作；也有許多事業有成的中年人想活出「第二人生」—挑戰一項新的工作。New Teck是讓兩者互取所需的平台，更達成英國面對高齡化致力的「活躍銀髮力」目標—讓更多銀髮族繼續工作。而教師顯然是一份適合「高年級實習生」的職業—需要人生智慧與耐心，這些長者教師的人生經歷就是一部最好的教材。

Now Teach的營運資金有八成來自英國教育部的補助。但在今年，因為英國教師加薪六點五％，財政部拒絕支付，導致教育部的預算缺口達十五億英鎊，為此砍去了許多補助，包括對Now Teach一年一百四十萬英鎊的補助。但根據數據，雖然願意當教書匠的大學畢業生人數正在減少，但今年加入教職的五十歲世代卻增加了三分之一。

英國教育部終止對Now Teach的補助讓此一「天使計畫」搖搖欲墜，也引發民眾的批評聲浪。對此，英國教育部宣稱即將推出另一項計畫支持年長者轉業當教師，並將有專門單位負責招募工作。此外，英國預計在秋天推出新的教師資格制度，支持其他行業的人加入教職。