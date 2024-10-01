陽光行動／借鏡國外：星國師培公費生 念書能支薪

台師大去年宣布於一一四學年停招工業教育系，但引起教育界反彈，後續由教育部拍板轉型成國內首個「技職師資公費專班」，一一四學年起招收十五名學生，為技高動力機械群、電機電子群、機械群師資培育人才，不過教育界對能吸引多少優秀學生投入，持保留態度。

工教系轉型公費專班，盼為稀缺師資救急，也盼成為學生投入教職誘因。教育部近年仍持續推動師培公費生，可受領公費四年，包括學雜費、住宿費、生活津貼等補助；但公費生畢業後也須承擔義務，需分發至偏遠或特殊地區學校服務，於分發學校連續服務不得少於六年，義務服務期間也不得申請異動、調職。

台灣教育研究社社長黃政傑表示，政府對公費生要求太多，若又再開特別公費專班，有多少學生願接受這樣的要求？教育部僅核給台師大專班十五個名額，即便十五人全數招滿，但還不一定畢業，「如果他計算未來投入民間職場賺得更多，不想讀了，當然可賠錢了事」

大安高工校長楊益強更直言，近年優秀人才都往產業界流動，在於薪資待遇福利好，教師就是領取固定的薪資，已經難以留下優秀的人才，如此是否還願意於更前端時就先選擇公費制度，值得思量。

國際技能發展協會執行長黃偉翔表示，新世代多將生活與工作的期待放在第一，教師在這個世代顯得「太難做」。教師須兼行政職、招生，家長則將家庭教育責任轉嫁學校、長時間待命，又少子化下，不少學校已成為「買方市場」，對教師而言都顯得愈來愈難承受。

黃偉翔分析，若上述教師職業困境不變，即便公費制度上路，公費教師也可能被待遇更好、更能兼顧生活與工作的職業吸走；再者，根據技術職業教育法第廿五條，技高教師須有一年的工作經驗，等於要先進入職場才執教鞭，但卻可能讓公費畢業生藉此被業界吸納走。

台師大師培中心主任林子斌則形容，「除了公費外，貌似也想不到更好的辦法了。」但台灣的公費制度確實可再精進，以新加坡為例，學生加入公費即確定未來要當教師，還在修課期間即可享有初任教師的薪資，用高待遇留住學生也鼓勵學生投入；反之，台灣的公費制度只要想抽身，要賠錢則太容易，四年公費待遇可能只賠四十萬，留不住人，也難吸引人。