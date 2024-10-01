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陽光行動／觀察站：師培改革 可從業界找老師

聯合報／ 本報記者馮靖惠

一○八課綱後，教師工作大幅增加，除了原本的教學、班級經營外，還有AI融入雙語教學等外加任務，再加上家長壓力、產業磁吸效應等，都讓莘莘學子從師意願降低。如何吸引年輕人投入教職，讓師培生將教師從職業提升為志業？是政府的當務之急，也是一大挑戰。

民國七、八十年代，社會氛圍偏向「尊師」，不過近年卻傳出許多學生或家長的過度膨脹，用自身想法和經驗指導老師教學，大量的陳情和投訴，讓老師和學校負擔沉重。家長對教師信任感降低，也造成教師行業動輒得咎，吸引力大幅降低。

多數教師超鐘點與肩負各種任務，更是一○八課綱後的常見現象，有高中教師最高紀錄是擔任導師＋開設六種不同的課程。面對愈來愈多樣性的行政挑戰，卻只能領到聊勝於無的行政加給，讓教師們湧起不如歸去之感。諷刺的是，政府長年高喊行政減量，第一線教師完全無感，情緒勞務、正向心理學、正念等，是近年教師私下研習或找書來看的熱門關鍵詞。

師資培育制度走向職業證照導向後，對部分師培生而言，非以志業視之，而是從職業、事業的角度看待師資培育。因此，師資培育端需要重新思考，除了遴選具將教育視為志業的師培生，擇優培育外，也需應運用更多課程設計、教學實踐經驗的傳承，讓師培生將教師從職業提升為志業。

此外，現行師培機制過於僵化，難以應對市場需求變化。某些不易招聘的科目，應考慮引進業界專業人才兼任教師職位，增加師資來源多樣性。

因應國際趨勢，師培制度與相關法規的改革無可避免。教育工作者是台灣社會發展和穩定的重要力量，更是各種護國神山的打造者。教育工作人員應挪出更多時間和社會對話，政府也必須給予認真教師相對合理待遇。如何吸引好學生投入教職，是未來師資培育改革最必須關注的課題。

兼任教師 職業

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