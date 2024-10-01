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陽光行動／校長批評職前教育：缺跨領域、學用落差

聯合報／ 記者馮靖惠李芯董俞佳／台北報導

師培過往重視分科培育，隨著一○八課綱上路後，強調跨領域、探究、素養，但由於目前師資職前教育課程仍停留在以課本和本科教學為主的時代，導致出現學用落差的情形。

一位明星高中校長直言，過去師培著重在本科教學，比較缺乏課程設計，也缺乏跨領域設計和協同課程設計與教學的能力，這些都是師培課程需要改善的地方。大學校長也認為，師培法對各師資培育大學的課程設計和學分數規範過於嚴謹，課程調整空間有限，導致師培課程規畫僵化。

全教總專業發展中心執行長葉蕙芬表示，現在國中小、高中都有各種多元化課程，但師培端的培訓科目卻仍是傳統科目，像是希望老師要有ＡＩ思維，能開一些相關課程，但是師培端的培育方式卻仍沒有改變。

台南大學校長陳惠萍表示，師資職前教育課程仍需遵循包括「師資職前教育課程基準」、「原住民族教育法」、「技術及職業教育法」等法規的限制，導致課程內容無法靈活應對現代社會快速變遷和知識更新需求，亟需對這些法規進行全面檢討與調整。

台師大師資培育學院教授張民杰表示，學用落差要靠專業人員不斷的自主學習、專業進修才可能拉近，然而教師在職進修制度亟待改革，要持續性及系統化才能解決學用落差問題。

一位明星高中校長建議，比照法國的師培制度，改成大學畢業後考入師培研究所，將師培延後到學士後的兩年，一年以教育專業課程為主，一年以教學實習和課程設計規畫為主，通過認證後授予教學碩士學位。

台大師培中心教授王秀槐指出，一○八課綱上路前後，師培有非常不一樣的思維，從原本分科的培育，發展更多跨領域課程設計、教材教法。另外，一○八課綱新增的「探究與實作」也要成為師培必修，研究所師培生比較會有做研究的經驗，大學部學生就相對缺乏，應有課程帶領他們了解如何探究、並設計成課程。

屏東大學教育學系教授楊智穎認為，學用落差無論是過去、現在還是未來都會存在，這沒辦法單靠大學端解決，還是要有現場教師的幫忙。

教師 課綱

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