陽光行動／學者促增加師源：應不限學籍生修課

以現今師培法所定，「教檢」包含教師資格考試及教育實習兩個階段。大學教授及第一線校長認為，師培法目前最需要修訂的是「教師資格考試後才能實習太僵化」，此外，在特定情況下，適度鬆綁「學籍生修師培」的限制也有其必要性，尤其是在某些不易招聘的科目中，可以考慮引進業界專業人才兼任教師職位，增加師資來源的多樣性。

教師資格考試和教育實習，對師資培育都很重要，其中教師資格檢定考試內容以教育學相關理論為主，有人差一兩分就考過， 則不能實習，必須等一整年再考教檢，一耽誤就是一年半。

新北市鼻頭國小校長李延昌表示，目前教檢每年只舉辦一次，且是六月中下旬舉辦，七月底才放榜，在通過教檢才能實習的規定下，師培生是否能參加實習出現很大變數。學校是否會有實習生，要七月底才能確認、但八月就要開始實習，學校根本沒有時間來規畫實習機制及安排確認實習導師。對實習老師而言，能不能去實習也要等到七月底才會知道。

不過台師大師資培育學院教授張民杰認為，到學校現場觀摩、見習、試教、實習是一開始大學生進到師資培育課程就應該進行的，教檢後的教育實習，是正式的教育實習制度，做最後檢驗是否可以當老師，是取得合格教師證書的依據，放在最後一關，尚無不妥。

國立台南大學校長陳惠萍也認為，「先檢後實」制度有助確保教師素質，但在特定情況下，適度鬆綁學籍生修師培的限制，有其必要性，但仍需保留嚴格篩選機制。例如，要求申請人具備相關工作經驗或學歷背景，以確保參加師培課程的人員具備專業能力。

張民杰也贊成不只學籍生才能修師培，有些人先進到其他職場後，才發現自己適合當老師。屏東大學師資培育中心主任陳雅鈴也贊成在綁定一定條件限制下，開放部分「師資學士後學分班」於師培大學開設，給予在教學現場耕耘已久的非正式教師機會。