陽光行動／供需脫節 師培中心招生難

師培開放後，師資培育相關學系招生和師資培育中心招生數量開始攀升，大專校院師培中心鼎盛時期曾有七十多間，但與此同時，又值少子化時代來臨，學生愈來愈少、師資需求逐年降低。台師大副教務長林子斌表示，目前師培中心全台約維持在四十九間上下、每年接受評鑑，很多學校的師培中心已是勉強維持。

師培招生人數 105學年開始下滑

根據教育部統計，師培相關學系、師培中心等兩類型的實際招生人數，一路從九十六學度開始攀升，一直到一○四學年度到高峰，當年共有九二二七名學生修習師培，不過之後就開始逐年降低，一直到一一一學年，實際招生人數僅八二五七人。

師培中心招生 逐年下滑 製表／邱瓊玉、李芯 圖／聯合報提供

屏東大學師資培育中心主任陳雅鈴分析，師培中心招生困難，可能原因包括，新世代對職業價值及工作價值觀的轉變，更關心職涯發展機會。當代以學生為本的價值觀，教師社會地位已不若往昔崇高。另外是人口結構變化，少子化是顯在的趨勢及現象，讓教職發展有未知及不確定性。

國立台南大學校長陳惠萍坦言，就南大而言，師培中心未有招不到學生的問題。但是否各校依據教育部所核定名額下所培育的師資生，在其完成學業時，仍有相當的缺額與人力需求，各校難有把握。

關於師資培育中心招不到學生的問題，陳惠萍認為，可以歸因於多重因素的交互影響，主要包括師資需求預估方法的局限性、家長與學生預期就業市場的教師需求下降、教師工作壓力大且社會地位下降、新興產業的競爭等四個方面。

新興產業磁吸 教書不再受青睞

陳惠萍說，根據教育部師資培育審議會第一二二次會議通過的「我國師資培育數量第四階段規劃方案」，師資需求的推估主要依賴人口統計資料、教師公保資料及儲備師資人數。然而，這種方式未能同步考量到各縣市學校實際的人力需求，導致需求與供給之間出現脫節現象。進而影響了師資市場的穩定性，學生可能預期未來就業困難，降低了報考師資培育課程的吸引力。

陳惠萍說，教師職業面臨的管教權受限、工作壓力大及薪資相對不高等問題，使得教師這一職業在學生中的吸引力逐漸減弱。隨著新興產業的蓬勃發展，產業磁吸效應，也使得師資培育課程的報名人數進一步減少。

目前師培遇到最大的問題是「短期內的供給和需求不平衡」。台師大師資培育學院教授張民杰表示，目前用人端，教師聘任權來自各校教評會，若以現有和未來學生人數，難以推估教師缺額，以致每學年教師甄選缺額不穩定，時而暴增時而驟減。