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陽光行動／師培故事：曾待台積電 因熱情轉任教師

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
林澤民（左一）從工程師轉換跑道當代課老師。圖為他和東莒國小校長劉碧雲（右一），帶學生到南竿島看紙風車劇團演出。記者陳宛茜／攝影
林澤民（左一）從工程師轉換跑道當代課老師。圖為他和東莒國小校長劉碧雲（右一），帶學生到南竿島看紙風車劇團演出。記者陳宛茜／攝影

前台積電人林澤民，原本從事科技業，因為對當老師有熱情，中年後轉換跑道到馬祖東莒國小擔任代理教師，教的是他拿手、教學現場卻最缺乏的AI資訊課程。任教一年後發現自己真的喜歡當老師，決心努力修教育學分取得教師證，但又擔心隔行如隔山。

東莒國小校長劉碧雲則說，像林澤民這樣想轉行當教師的「業外人士」不少，但缺乏媒合平台，希望教育部能打造媒合平台，讓有心教育的專業人士和學校各取所需。

近年國小代理教師奇缺，尤其偏鄉學校，甚至傳出有學校要廿、卅招才能找到代理教師。而根據教師法的規定，學校招考代理教師，「一招」的教師必須有合格教師證。若一招無人報名或錄取，再開放只要是修完教育學程就可以應徵的「二招」，「二招」；到了「三招」，只要大學畢業者皆可申請。

劉碧雲表示，去年東莒國小一招、二招，都招不到代理教師，三招才招到林澤民，已是開學前兩周，驚險過關。

林澤民則說，當時準備轉換跑道卻苦無機會，某次看到報導，東莒國小為了一個畢業生動員半個村莊的村民參加畢業典禮，又查到東莒國小已邁入「三招」、當了廿年工程師的他終於有資格應徵，趕快投履歷。

當了一年老師，林澤民發現自己真的喜歡當老師，開始尋找轉正職的機會。不過他擔心，東莒國小所在的東莒島，交通不便，連到馬祖最繁華的南竿都要坐船六小時，更常因為濃霧船班停擺，如何順利修完教育學程、實習和拿到教師證？

林澤民說，雖然自己是科技界的專業人士，待過鴻海、台積電，拿過竹科的「優良工程師」，這些證照在教育界卻是英雄無用武之地。希望師培法可以針對想要進入教師領域的專業人士，多一點彈性。

但林澤民也認為，修教育學程對非師培生還是非常必要。他修過企業EMBA，在東莒國小這一年，發現「班級經營」和「企業經營」是兩回事。他期待教育學程能針對非教育甚至非人文領域出身的有志者，多設計一些教學實務相關課程和知識。「世界變化迅速」，他認為，若想要業界助教育面對世界變化，教師證的取得應當更有彈性。

代理教師 東莒 馬祖

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