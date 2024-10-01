幼兒園停課 婦團：政府應推有薪照顧假

幼兒園宣布停課，家長壓力沉重，想在家陪孩子，但卻無假可請，不少人因此離開職場。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉呼籲政府，盡速擬定相關有薪照顧假、彈性育嬰假，在良好制度支持下，才能減少「生育懲罰」，解決少子化困境。

一家企業內部人資主管表示，曾錄取一名剛返回職場的媽媽，不料，報到隔天就因小孩停課，而無法到班。公司可以體會職場媽媽的無奈，但人力有限，權衡之下，詢問她是否改為兼職工作。

覃玉蓉指出，如果幼兒一年停課兩三次，家長幾乎無假可用，可能被逼暫時離開職場。為此，政府有必要研擬相關有薪照顧假、彈性育嬰假，兼顧防疫與家長就業，讓父母可以因應各種突發性停課狀況。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴認為，政府並未對症下藥，制訂出育兒家長銜接就業與托育的友善政策，這正是造成台灣少子女化嚴重的主要原因之一。呼籲勞動部盡速提出彈性育嬰假修法版本，例如，以小時為單位的請假方式，且能涵蓋到小孩滿八歲，讓員工不分性別均可續留職場，緩解企業缺工問題。