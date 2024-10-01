聽新聞
0:00 / 0:00

幼兒園停課 婦團：政府應推有薪照顧假

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
單周腸病毒門急診就診人次近一萬七千人，腹瀉更接近十五萬人次，部分幼兒園停班停課，卻也造成家長困擾，無假可請，很難照顧孩子。此為示意圖。本報資料照片
單周腸病毒門急診就診人次近一萬七千人，腹瀉更接近十五萬人次，部分幼兒園停班停課，卻也造成家長困擾，無假可請，很難照顧孩子。此為示意圖。本報資料照片

幼兒園宣布停課，家長壓力沉重，想在家陪孩子，但卻無假可請，不少人因此離開職場。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉呼籲政府，盡速擬定相關有薪照顧假、彈性育嬰假，在良好制度支持下，才能減少「生育懲罰」，解決少子化困境。

一家企業內部人資主管表示，曾錄取一名剛返回職場的媽媽，不料，報到隔天就因小孩停課，而無法到班。公司可以體會職場媽媽的無奈，但人力有限，權衡之下，詢問她是否改為兼職工作。

覃玉蓉指出，如果幼兒一年停課兩三次，家長幾乎無假可用，可能被逼暫時離開職場。為此，政府有必要研擬相關有薪照顧假、彈性育嬰假，兼顧防疫與家長就業，讓父母可以因應各種突發性停課狀況。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴認為，政府並未對症下藥，制訂出育兒家長銜接就業與托育的友善政策，這正是造成台灣少子女化嚴重的主要原因之一。呼籲勞動部盡速提出彈性育嬰假修法版本，例如，以小時為單位的請假方式，且能涵蓋到小孩滿八歲，讓員工不分性別均可續留職場，緩解企業缺工問題。

停課 職場 育嬰假

延伸閱讀

位處宜蘭山區雨勢不斷 佛光大學宣布10月1日停班課

山陀兒颱風警戒 屏東縣府宣布今晚6點後停班停課

澎湖花嶼國小火警 24日停課1天善後

減弱為熱帶低壓！「貝碧佳」致河南大暴雨 新鄉、開封停課

相關新聞

陽光行動／師培法30年 培育變「賠育」

「師資培育法」自一九九四年三讀通過，開啟師資多元培育管道，一般大學可申請教育學程、辦理師資培育中心，師培精神改為儲備制。...

陽光行動／供需脫節 師培中心招生難

師培開放後，師資培育相關學系招生和師資培育中心招生數量開始攀升，大專校院師培中心鼎盛時期曾有七十多間，但與此同時，又值少...

幼兒園停課 婦團：政府應推有薪照顧假

幼兒園宣布停課，家長壓力沉重，想在家陪孩子，但卻無假可請，不少人因此離開職場。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉呼籲政府，盡速擬...

回響／政院：千億助校舍整建 藍委：灌水

本報報導，全台老舊校舍逾萬棟，屋齡50年以上約2200棟，中央補助整建金額卻過低，行政院昨喊冤，稱國中小校舍整建雖屬地方...

陽光行動／學者促增加師源：應不限學籍生修課

以現今師培法所定，「教檢」包含教師資格考試及教育實習兩個階段。大學教授及第一線校長認為，師培法目前最需要修訂的是「教師資...

陽光行動／校長批評職前教育：缺跨領域、學用落差

師培過往重視分科培育，隨著一○八課綱上路後，強調跨領域、探究、素養，但由於目前師資職前教育課程仍停留在以課本和本科教學為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。