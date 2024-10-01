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回響／政院：千億助校舍整建 藍委：灌水

聯合報／ 記者黃婉婷張睿廷／台北報導
行政院稱有補助老舊校舍改建，不過藍委批評，一年只花2.1億元提升高中校舍耐震能力及補強。圖／新竹市政府提供
行政院稱有補助老舊校舍改建，不過藍委批評，一年只花2.1億元提升高中校舍耐震能力及補強。圖／新竹市政府提供

本報報導，全台老舊校舍逾萬棟，屋齡50年以上約2200棟，中央補助整建金額卻過低，行政院昨喊冤，稱國中小校舍整建雖屬地方自治，中央近年仍投入逾千億元協助。但在野質疑政院魚目混珠，買媒體的費用竟是改善高中校舍耐震經費的7.5倍，對得起孩子嗎？

校舍老舊成為公安問題，行政院發言人李慧芝說，政府會做孩子、教師與家長最堅實的後盾，持續投入資源；比如曾投入323億元在國中小學推「班班有冷氣」、200億元推「班班有網路，生生用平板方案」。

李慧芝指出，校園環境修建上，老舊校舍整建於2017至2020年投入353億元，2020至2022年再投入178億；2021至2023年投入71.6億元整修校園操場跑道；2016年至2024年，亦補助校園老舊廁所整修共83.5億元。

李慧芝強調，行政院長卓榮泰日前核定，以特別統籌分配款投入80億元整修國民中小學老舊廁所；2023年12月至2025年8月中小學校園環境安全改善計畫，教育部亦投入20億元支持；2025年至2028年教育部申請公立國中小老舊校舍拆除重建計畫，目前仍在國發會審查。

「再苦也不能苦了孩子。」國民黨立委李彥秀質疑，冷氣、平板、操場、廁所都是校園環境改善的一環，大家支持，但置換概念「灌水」到老舊校舍的安全問題，行政院對得起自己的良心？

李彥秀指出，蔡英文政府2017年至2022年完成2期各3年的「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，才有上述353億元及178億元的數字，行政院為何不敢提2023年後的數字？因為「不堪入目」。

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