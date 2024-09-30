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許倬雲獲唐獎漢學獎 獎金5000萬全額捐出設獎學金

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
論壇主持人、哈佛大學東亞語言與文明系講座教授王德威指出，許倬雲出生即殘疾，行動不便，但刻苦勵學，鑽研學術付出較常人多出數倍的心力，可見其堅忍不拔的毅力。圖／唐獎教育基金會提供
論壇主持人、哈佛大學東亞語言與文明系講座教授王德威指出，許倬雲出生即殘疾，行動不便，但刻苦勵學，鑽研學術付出較常人多出數倍的心力，可見其堅忍不拔的毅力。圖／唐獎教育基金會提供

中研院士許倬雲今年榮獲唐獎漢學獎，為首位出身台灣的獲獎者，今日在台大以「經緯華夏：從大陸到海洋」為主題舉行唐獎大師論壇，探討在演進中變動的「華夏」。許倬雲更全額捐贈唐獎獎金5000萬，設立「許－孫獎學金」，獎勵從事漢學研究的博士候選人。

唐獎為潤泰集團尹衍樑先生於2012年12月成立，設置漢學、法治、永續發展、生技醫藥四大獎項。台灣大學歷史系傑出校友、中研院士許倬雲今年榮獲唐獎漢學獎，是唐獎創辦六屆共39位得主中，第一位出身台灣且畢業於台大的學者。

唐獎基金會、中央研究院與台大合辦「唐獎大師論壇」，今在台大應用力學所國際會議廳，以「經緯華夏：從大陸到海洋」為主題舉行演講及論壇。這場論壇以「大禹治水」發端，由地理科學開展史學課題，自上古歷史、考古、社會制度史、歐亞交流等多元視角，透過跨域對談的經緯交織，探究在演進中變動的「華夏」。

台大校長陳文章於致詞時指出，許倬雲作為首位榮獲唐獎的台大校友，深感與有榮焉；校長代表台大恭賀許院士榮獲唐獎漢學獎殊榮，並期待透過演講，為台大師生帶來知識饗宴。

台大文學院院長鄭毓瑜盛讚許倬雲學貫中西、強調歷史研究與社會科學的對話，具有跨領域的遠見；其著作「現代文明的批判」則藉由深入淺出的文字表達其文化理念，堪稱公共知識分子的典範。

論壇主持人、哈佛大學東亞語言與文明系講座教授王德威指出，許倬雲出生即殘疾，行動不便，但刻苦勵學，鑽研學術付出較常人多出數倍的心力，可見其堅忍不拔的毅力。此次獲獎除了蘊含與台大乃至台灣學術界的深厚淵源，更重要的意義，在於他慨然全額捐贈獎金新台幣5000萬，設立「許－孫獎學金」獎勵從事漢學研究的博士候選人。

許倬雲為台大歷史系學士、碩士畢業，獲美國芝加哥大學博士後即返國任教於臺大歷史系，曾任歷史系主任。1972年赴美國賓州匹茲堡大學任教，1980年當選中央研究院院士。其研究領域為中國上古史、中國文化史，中國通史代表著作有「萬古江河」，解釋著重文化涵容與交流，提出中國文化圈不斷擴張的過程，從中原的中國擴大為中國的中國、東亞的中國、亞洲的中國，以至世界體系的中國。

台大 唐獎 許倬雲

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