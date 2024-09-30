台北愛樂室內合唱團當文化大使 赴印度演唱台灣歌謠

中華民國外貿協會與印度商工總會合作，將在印度主辦「台印度CEO圓桌論壇」，並邀台北愛樂室內合唱團當文化大使，演唱台灣歌謠。

台北愛樂室內合唱團音樂總監古育仲表示，印度擁有悠久歷史，文化底蘊深厚，常被各國表演藝術工作者視為靈感源泉，近年更以寶萊塢獨特的魔性歌舞風靡全球，但在合唱音樂方面較少著墨，也鮮少與國際樂壇交流。

這次有機會造訪印度，古育仲考量印度觀眾的習慣，特別精選跨越古今、融會東西的多元曲目，包括台灣當代創作、台語及客語本土歌謠、國台語流行金曲、西洋流行跨界名曲及西方歌劇經典，期盼能讓印度觀眾感受從台灣到歐洲的豐富音樂之旅。

根據台北愛樂文教基金會發布的新聞資料，台北愛樂室內合唱團10月1日將在印度棲地中心舉辦「東西薈萃」音樂會，展現台灣合唱軟實力。