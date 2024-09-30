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伊莉莎白大賽首獎 大提琴家拉斐爾與古樂對話

中央社／ 台北30日電

應巴洛克獨奏家樂團之邀，2017年伊莉莎白皇后國際大提琴大賽首獎得主朱利安．拉斐爾將首度訪台，與樂團帶來多首巴洛克時期以大提琴為主角的古樂曲，展現大提琴與古樂的精彩對話。

巴洛克獨奏家樂團藝術總監李美文今天接受中央社記者專訪時表示，等候多年，法國大提琴家朱利安．拉斐爾（Julien-Laferrière）終於可以來台與巴洛克獨奏家樂團合作，「我們等候他多年，整套音樂會曲目在與拉斐爾討論之下，可以聽見大提琴巴洛克時期50年的發展狀況。」

拉斐爾來自巴黎，先後就讀巴黎高等音樂院以及維也納音樂與藝術大學。2012年贏得布拉格之春國際大提琴大賽冠軍，2017年拿到伊莉莎白皇后國際大提琴大賽首獎。現在拉斐爾也熱衷指揮，曾指揮包括維也納室內樂團與巴黎室內樂團等，朝演奏與指揮生涯雙棲邁進。

李美文表示，這次曲目將演出巴赫「C大調管絃樂組曲第一號」、鮑凱利尼「G大調大提琴協奏曲第三號」；下半場將帶來韋瓦第「C大調為小提琴與兩支大提琴協奏曲」以及艾曼紐．巴赫的「A小調大提琴協奏曲」。其中第一首巴赫「C大調管絃樂組曲第一號」將由拉斐爾指揮領奏，與樂團有更多深度的合作。

李美文提到，巴赫「C大調管絃樂組曲第一號」裡大提琴還只是伴奏的角色，但到了韋瓦第「C大調為小提琴與兩支大提琴協奏曲」，就可以感受到大提琴身為獨奏樂器的獨特性。艾曼紐．巴赫的「A小調大提琴協奏曲」全曲充滿戲劇性，「我自己也很期待拉斐爾是如何與樂團一起合作音樂。」

巴洛克獨奏家樂團2024年「和諧」音樂會將於10月24日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，27日在台北松菸誠品表演廳演出。

樂團 洛克 音樂會

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