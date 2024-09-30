新北校園命案今宣判 新北教育局深感遺憾：尊重判決並加強校園安全

新北校園命案今天宣判，教育局對校園事件深感遺憾及心痛，尊重法院判決，將加強校園安全；民進黨議員石一佑批評校園設警示鈴執行率是零，教育局表示，目前無學校提需求。

警方調查，去年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀刺死男學生。新北地院少年法庭今天宣判，判處行凶少年有期徒刑9年、少女8年。

教育局發布新聞稿表示，對於校園發生重大安全事件深感遺憾及心痛，市府跨局處全力協助家長所需法律諮詢、醫療、社工等需求，配合司法機關調查，尊重法院判決結果。

教育局表示，將以校園安全優先，跨單位合作積極強化校園安全網絡。成立「高關懷青少年通報中心」，跨局處針對行為偏差個案，協助各校掌握對象、篩選通報及關懷處遇作為等，透過高關懷青少年輔導網絡，提升輔導成效。

教育局表示，將召開個案聯繫會議，學校依法通報並成立追蹤輔導小組，整合資源輔導觸法少年，搭配「過渡性教育措施」及校內高關懷彈性課程，協助學生穩定就學，接住每一名觸法少年。

教育局強調校園暴力零容忍，持續向教育部反映第一線人員及教師、家長團體的訴求，包括檢視修正少年事件處理法，加強犯罪組織吸收未成年及教唆未成年犯罪的查緝與刑責，提高教師輔導管教權及國高中普設專職學務人力，並評估提升學務人員待遇。

此一校園命案宣判也在議會引起關注，國民黨議員陳明文要求學校應加強增加危機意識的教育，以及比照日本，提供學生哨子，幫助自己及他人的工具，希望不要讓此校園安全案件再發生。

民進黨議員石一佑則質疑校園安全的經費，不應用在學校監視系統的維修等方面，以最基本的警示鈴為例，就沒有任何一所學校裝設，執行率是零，這要如何改善校園安全。

教育局長張明文表示，校園安全是最重要的工作，已投人新台幣4700萬元改善包括和警局及相關設施的安全連線，至於設置校園警示鈴，仍在規劃中，將逐步改善，只是目前仍沒有學校提出設置警示鈴的需求。