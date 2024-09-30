快訊

不斷更新／高雄、台南明停班課！北北基桃也宣布 全台1日颱風假一次看

中颱山陀兒接近…北市傍晚天空現奇景 夕陽伴雲層透出詭異紫光

山陀兒挾風雨…台9線台東太麻里「巨石」從天降 男駕駛撞上困車內

新北校園命案今宣判 新北教育局深感遺憾：尊重判決並加強校園安全

中央社／ 新北30日電
新北校園命案今天宣判，教育局對校園事件深感遺憾及心痛，尊重法院判決，將加強校園安全。校園霸凌示意圖。圖／AI生成
新北校園命案今天宣判，教育局對校園事件深感遺憾及心痛，尊重法院判決，將加強校園安全。校園霸凌示意圖。圖／AI生成

新北校園命案今天宣判，教育局對校園事件深感遺憾及心痛，尊重法院判決，將加強校園安全；民進黨議員石一佑批評校園設警示鈴執行率是零，教育局表示，目前無學校提需求。

警方調查，去年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀刺死男學生。新北地院少年法庭今天宣判，判處行凶少年有期徒刑9年、少女8年。

教育局發布新聞稿表示，對於校園發生重大安全事件深感遺憾及心痛，市府跨局處全力協助家長所需法律諮詢、醫療、社工等需求，配合司法機關調查，尊重法院判決結果。

教育局表示，將以校園安全優先，跨單位合作積極強化校園安全網絡。成立「高關懷青少年通報中心」，跨局處針對行為偏差個案，協助各校掌握對象、篩選通報及關懷處遇作為等，透過高關懷青少年輔導網絡，提升輔導成效。

教育局表示，將召開個案聯繫會議，學校依法通報並成立追蹤輔導小組，整合資源輔導觸法少年，搭配「過渡性教育措施」及校內高關懷彈性課程，協助學生穩定就學，接住每一名觸法少年。

教育局強調校園暴力零容忍，持續向教育部反映第一線人員及教師、家長團體的訴求，包括檢視修正少年事件處理法，加強犯罪組織吸收未成年及教唆未成年犯罪的查緝與刑責，提高教師輔導管教權及國高中普設專職學務人力，並評估提升學務人員待遇。

此一校園命案宣判也在議會引起關注，國民黨議員陳明文要求學校應加強增加危機意識的教育，以及比照日本，提供學生哨子，幫助自己及他人的工具，希望不要讓此校園安全案件再發生。

民進黨議員石一佑則質疑校園安全的經費，不應用在學校監視系統的維修等方面，以最基本的警示鈴為例，就沒有任何一所學校裝設，執行率是零，這要如何改善校園安全。

教育局長張明文表示，校園安全是最重要的工作，已投人新台幣4700萬元改善包括和警局及相關設施的安全連線，至於設置校園警示鈴，仍在規劃中，將逐步改善，只是目前仍沒有學校提出設置警示鈴的需求。

命案 教育局 新北 校園安全

延伸閱讀

配合高灘地停車場只出不進 新北明上午9時水門周邊紅黃線開放停車

新北校園命案宣判 衛福部盼加強法治情感教育

影／新北國中割頸案宣判 國教盟籲正視問題、修補漏洞

影／不滿校園割喉案判決 父泣不成聲：竟判的比貪汙罪還輕

相關新聞

老校舍整建補助挨批過低 政院曝已投入「超過千億元」

聯合報報導，老舊校舍逾萬棟，屋齡50年以上約2200棟，但中央補助整建金額挨批過低。行政院指出，國民中小學校舍整建為地方...

新北校園命案今宣判 新北教育局深感遺憾：尊重判決並加強校園安全

新北校園命案今天宣判，教育局對校園事件深感遺憾及心痛，尊重法院判決，將加強校園安全；民進黨議員石一佑批評校園設警示鈴執行...

校園割喉案後教育部提修法 第一線師反批無感：沒人敢搜書包

新北校園去年底發生割喉案，震驚全國。教育部今年初陸續開會研議後，2月修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，包括...

不是ㄘㄨㄛˋ！基隆美食鼎邊「趖」念錯30年 正確讀音含義曝光

提到基隆美食「鼎邊趖」是不少人的心中的第一名，鼎邊趖是台灣傳統美食，更是許多人從小吃到大的最愛，不過你都念「鼎邊ㄘㄨㄛˋ」還是「鼎邊ㄙㄨㄛ 」？近日一名網友在Threads上發文，為大家更正念法，鼎邊趖其實是鼎邊ㄙㄨㄛ」。

總算力、AI準備度排名下滑 立委質疑國科會預算打水漂

台灣總算力世界排名不斷下滑，立法院預算中心報告指出，明年編列157.48億元預算的「台灣AI行動計劃2.0」未見成效。對...

校舍老舊成為公安問題 李彥秀：再怎麼苦也不能苦孩子

校舍老舊成為公安問題，受到家長關注。國民黨立委李彥秀指出，「再怎麼苦，也不能苦了孩子」，明年度中央政府總預算歲出高達新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。