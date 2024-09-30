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真理大學解聘校長陳奇銘 教部：儘速遴聘繼任者

中央社／ 新北30日電

真理大學校長陳奇銘不滿遭董事會解聘並向教育部申訴。教育部今天發函回覆，已知悉真理大學決議解聘陳奇銘並聘任代理校長案，請真理大學儘速依規定遴聘新任校長。

知情人士說，根據私校法規定，要在6個月內遴選出校長。目前真理大學董事會9月26日已選出12名遴選校長委員，10月3日將舉行第一次遴選委員會，先讓委員了解相關規定，也代表正式啟動遴選機制。

中國文化大學（台北）先前被爆料未確實回流名額，教育部追查後，發現佛光大學（宜蘭）、真理大學（新北）、大葉大學（彰化）有同樣情形。

真理大學董事會8月29日開會決議解聘校長陳奇銘，暫由教務長李宜芳代理校長職務；校方並強調解聘校長與未確實回流招生缺額沒有絕對關聯，而是落實整體發展方針一環。

陳奇銘不滿並在9月初向教育部提出申訴。教育部當時回應，已收到申訴書，並函請真理董事會查明陳奇銘所稱疑義。

據了解，真理大學針對函文回覆教育部後，教育部今天來函指出，針對真理大學董事會8月29日決議通過解聘校長陳奇銘，並自8月30日起聘任教務長李宜芳擔任真理大學代理校長案，「已悉」。

教育部並要求真理大請儘速依私立學校法規定遴聘新任校長。

佛光大學 教育部 真理大學

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