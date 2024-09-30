真理大學解聘校長陳奇銘 教部：儘速遴聘繼任者

提到基隆美食「鼎邊趖」是不少人的心中的第一名，鼎邊趖是台灣傳統美食，更是許多人從小吃到大的最愛，不過你都念「鼎邊ㄘㄨㄛˋ」還是「鼎邊ㄙㄨㄛ 」？近日一名網友在Threads上發文，為大家更正念法，鼎邊趖其實是鼎邊ㄙㄨㄛ」。

2024-09-30 14:43