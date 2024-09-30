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感念證嚴法師傳遞慈悲大愛 中央大學頒贈小行星

中央社／ 台北30日電

感念慈濟基金會創辦人證嚴法師倡導眾生平等，以慈悲、感恩和尊重愛的理念創辦慈濟，中央大學今天頒贈以證嚴命名的小行星給證嚴法師，期許她的大愛精神能繼續影響世人。

中央大學發布新聞稿指出，慈濟基金會創立逾半個世紀，長期致力推動慈善服務與急難救助，迄今援助136個國家與地區，慈濟創辦人證嚴法師於慈善、醫療、教育、人文、國際賑災、環保等工作不遺餘力，讓國際看見台灣，也促使許多人樂於行善。

中央大學校長周景揚表示，慈濟的精神根植於「慈悲」和「智慧」，以關懷之心對待每個需要幫助的人，證嚴法師以身作則，將這個精神實踐於社會各個層面，無論是對於災後重建、醫療援助、環境保護，還是貧困弱勢群體的關懷，慈濟的足跡無處不在，此次小行星的命名，也期許證嚴法師的理念能高掛天空，世世代代傳承。

證嚴法師謙稱，何德何能接受這樣的榮耀，今天得到這麼大的勉勵，都是全球慈濟人的投入，慈濟創辦時是從日存5毛錢開始，從花蓮訪貧關懷起步，如今每天面對國際間的事情，透過科技與全球慈濟人對話，了解慈濟人的慈善足跡，希望大家共同感受到這份鼓勵，慈濟要更積極、邁向永續。

根據中央大學資料，證嚴（Chengyen）小行星命名提出後，經國際天文學聯合會的小天體命名工作組審查通過，於2024年8月15日出版的第4卷第11期「小天體命名公告」正式發布；證嚴小行星編號555802，是2007年6月6日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學的葉泉志共同發現，大小約1公里。

慈濟 法師 證嚴

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