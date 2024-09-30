校園割頸案今宣判…教師節前民調顯示 國高中生階段最關注「校園安全」

新北地院30日一審宣判去年底震驚社會的新北國中生割頸案，《菱傳媒》在教師節前進行「台灣10大教育問題調查」，今日在立法院召開記者會公布民調結果。調查顯示，國小階段最受到關注的教育議題是「品格教育」，但現行教育體制仍過於重視學業成績；至於國高中生階段，「校園霸凌和校園安全」則排在關注教育議題第一名。

校園安全問題再度受到重視，108課綱上路滿5年，教育現場有了哪些改變，也值得觀察。記者會由《菱傳媒》執行總編輯賴心瑩主持，並邀請關心教育的台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然和民進黨立委陳培瑜出席參與討論。

此次調查《菱傳媒》是委託皮爾森數據執行，以10個重要的教育議題，包括「品格教育與多元發展」、「健康發展（體育活動與睡眠時間）」、「校園安全與校園霸凌」、「心理健康與學校輔導」、「家庭教育與親職教育」、「適性發展與育才選才」、「學以致用與業界接軌」、「教育師職與教育競爭力」、「特殊教育與融合教育」、「雙語教育」，詢問民眾在國小、國高中和大專院校階段，會最在意的3項議題。

經過交叉分析，得知民眾關心教育議題的優先順序，結果發現，任何一個求學階段，選擇「品格教育與多元發展」的民眾比例最高，達86.7%，顯示品格教育是最受關注的教育議題。如果以國小階段來說，品格教育也是最受到關注的議題，比例有74.5%；國中階段則是將品格教育，列在第二關注議題，比例為52.2%；大專院校段將品格教育排第三名，比例為34.2%。

而在各求學階段最關注品格教育的受訪者中，有94.6%認為，目前教育制度與氛圍，過於重視學業成績，反而忽略品格培養。至於被問到家長和學校，誰該培養孩子的品格教育，超過8成關注者同意，家長比學校要負更多責任。

至於，民眾各求學階段第二關注的教育議題為「學以致用與業界接軌」，比例達83.9%。如果以大專院校階段來說，這項議題最受到關注，達79%，顯示民眾對於大專院校階段的學生，認為教育議題應該轉向關注如何與職場接軌。

民眾第三關注的教育議題是「適性發展與育才選才」，比例有81.9%。調查發現，關注這項議題的受訪者，59.1%偏向認為，108課綱素養導向和多元入學等升學制度，可以幫助學生適性發展；有63.1%的關注者偏向認為，現行升學制度可以幫助學生培養自主學習及自我表達。

排在第四名的是「校園霸凌和校園安全」，有81.8%的人關注。其中54.1%的關注者，傾向不信任各級學校的校園安全措施與霸凌事件處理措施，顯示校園霸凌事件時有所聞，校方往往採取消極和息事寧人的作法，家長和學生們並不滿意。

值得一提的是，如果以國高中階段來看，「校園霸凌和校園安全」是最受到關注的教育議題，比例來到62.9%，顯示去年底新北發生國三生割頸案，至今仍家長人心惶惶，民眾對於國高中階段的學生，認為應該更重視環境安全。

民眾第五關心的教育議題是「健康發展（體育活動與睡眠時間）」，有62.9%。超過半數的關注者認為，在國小階段每周運動應該大於4小時；國高中階段降到47.5%；到了大專院校階段僅剩35.6%，顯示隨著求學階段升高，運動時間逐漸被壓縮。

至於列在民眾最關注議題第六名到第八名，依序為「心理健康與學校輔導」、「家庭教育與親職教育」、「教師職能和教育競爭力」。其中選擇「心理健康與學校輔導」，有58.6%；選擇「家庭教育與親職教育」的比例，來到49.3%；選擇「教師職能和教育競爭力」則為40.0%。

關注教育議題第九名是「雙語教育」，雖然政府大力推動雙語政策，但調查發現，3個求學階段關注的比例皆偏低，其中國小為10.3%；國高中11.8%；大專院校也僅12.2%。至於10大教育問題中，最不受重視的是「特殊教育與融合教育」僅14.9%受訪者關注。

「台灣教育議題調查」是《菱傳媒》委託皮爾森數據執行，經費來源為《菱傳媒》，調查執行日期為9月16日至9月22日，針對全台灣年滿18歲以上之網路人口，有效樣本1317份，抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.70%。

民調抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2024年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

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