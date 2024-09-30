不是ㄘㄨㄛˋ！基隆美食鼎邊「趖」念錯30年 正確讀音含義曝光
提到基隆美食，「鼎邊趖」是不少人的心中的第一名。這道台灣傳統美食，是許多人從小吃到大的最愛，不過你是否都念「鼎邊ㄘㄨㄛˋ」呢？近日一名網友在Threads上發文，為大家更正念法，鼎邊趖其實是「鼎邊ㄙㄨㄛ」。
網友在文內附上了小學教材，題目是「台灣美食詩選」，其中就提起了鼎邊趖，原PO在文章中寫道「冷知識是唸ㄙㄨㄛ，從小到大都念鼎邊ㄘㄨㄛˋ」。意想不到的念法讓網友們非常驚訝「從小到大念錯了30年」、「好特別的讀音」。
也有網友補充「鼎邊趖」念法源自台語，寫做「tiánn-pinn-sô」，字面意思為在鍋邊扭來扭去，是小吃的製作方式。
也有人提到「可以的話建議用台語念它原本的名字」、「我也讀鼎邊ㄘㄨㄛˋ，還是台語沒爭議，就叫 Dyaañ Beeñ Ser ㄉㄧㄚ⁻(ㄣ) ㄅㄧ⁻(ㄣ) ㄙㄜˊ，ñ和(ㄣ)都是鼻音的意思」、「整篇應該可以用台語，注音只是考試，給老師打成績用的」。
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