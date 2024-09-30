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總算力、AI準備度排名下滑 立委質疑國科會預算打水漂

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日邀請吳誠文列席就「永續科研與政策溝通」進行專題報告，並備質詢。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今日邀請吳誠文列席就「永續科研與政策溝通」進行專題報告，並備質詢。記者李芯／攝影

台灣總算力世界排名不斷下滑，立法院預算中心報告指出，明年編列157.48億元預算的「台灣AI行動計劃2.0」未見成效。對此，國科會主委吳誠文今日在立法院備詢時，表示未來幾年盼能提升公部門算力，進入全球前30名。另外，台灣過去投資硬體，較不注重AI的應用，明年也調整預算開發AI應用軟體。

立法院教育及文化委員會今日邀請吳誠文列席就「永續科研與政策溝通」進行專題報告，並備質詢，AI發展成會議上討論焦點。立委洪孟楷質疑台灣的總算力排名不斷下滑，國科會自己建制的超級電腦「台灣衫2號」甚至下滑到106名，吳誠文表示，目前正在積極布建，未來幾年之內公部門算力希望從現在的19 Petaflops提升到280 Petaflops，進入至少全世界前30名。

立委萬美玲則提及，媒體報導國科會在「台灣AI行動計劃2.0」已經編列252.36億元，明年再編列157.48億元，但立法院預算中心報告指出，執行未見整體成效。萬美玲質疑，107年度就已經開始推動AI行動計劃，但我國AI準備度全球排名也從那年開始下降，是否代表AI預算打水漂？

吳誠文指出，台灣是在「應用」上需要再努力發展，過去較不注重AI的應用，台灣是在協助全世界創造非常高效能的硬體，有這樣的產業存在，才會有好的經濟發展，進而發展應用。明年的預算也對此做了調整，把部分原本投資在硬體的資源，拿來做AI應用軟體開發雲端服務的建置。

另外，國科會7月公布我國AI基本法草案，吳誠文指出，目前國科會內部已經通過法規審查，並收到修正意見，預計這個會期送到立法院審查。針對此法，產業界擔心會採用像歐盟作法的嚴重懲罰，人權團體則擔心放得太寬、人權保障不足，他強調兩者會兼顧，取得最好的平衡點。

吳誠文 國科會 立法院

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