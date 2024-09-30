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教部製反霸凌宣導卡 供學生檢視人際互動和求助

中央社／ 台北30日電

為避免學生的不當行為衍生為霸凌教育部113學年起製作反霸凌宣導卡「Call Me卡」，提供學生檢視在校的人際互動是否遭不當對待或不友善，並可透過卡上的反映管道求助。

教育部今天發布新聞稿指出，學生有任何的偏差行為或發生校園霸凌，一直是教育部相當重視與關心的議題，教育部也自113學年起製作「Call Me卡」的反霸凌宣導卡，提供給各級學校，並透過友善校園週或相關活動加強宣導。

「Call Me卡」可提供學生檢視在學校的人際互動是否處於不友善或正遭受不當對待，並以受害者或旁觀者立場進行情境式自我問答，例如包含「在學校感受到孤單、無助」、「被同學惡意毆打」、「需要用金錢（或物品）換友誼」、「在學校沒有同學會跟你玩」、「被同學嘲笑或取不雅綽號」、「打開網路，就看到同學在罵你」。

當學生曾發生前述狀況，或是知道有同學正面臨這些狀況且求助無門時，「Call Me卡」也提供反映管道資訊，包括向導師（輔導室或學務處）或家長反映、撥打縣市反霸凌專線或教育部反霸凌專線、到教育部反霸凌留言板留言、向學校的反映信箱與專線電話反映，或是其他管道（好同學、好朋友）。

教育部提到，將持續督導學校依據校園霸凌防制準則規定，落實校園霸凌防制宣導、事件通報與處理及學生輔導與管教等相關防制工作推動，教育部會與學校共同攜手避免校園霸凌事件發生。

教育部 校園 霸凌

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