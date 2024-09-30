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教部推AI輔助自主學習 高中課程結合辯論、創作

中央社／ 台北30日電

教育部鼓勵師生善用數位科技工具，今年聚焦AI輔助自主學習，彰化高中將AI應用於公民課的辯論賽，透過AI輔助快速掌握社會議題，羅東高中則用AI輔助國文課圖文創作。

教育部今天發布新聞稿指出，隨著AI技術逐步融入生活日常，教育部國民及學前教育署推動「前瞻基礎建設高級中等學校科技輔助自主學習計畫」，鼓勵師生善用數位科技工具及數位學習平台，今年更聚焦於「AI輔助自主學習」，以提升師生對AI技術的應用能力。

國教署鼓勵學校運用數位學習平台支援學生的自主學習，並將AI融入「自學、共學、互學、導學」的教學策略中，讓教師能根據學生的學習進程提供即時指導，提升科技融入教學的創新性與成效，進而培養學生發展問題解決能力。

參與計畫的彰化高中組長蘇弘愷表示，學校將AI應用於「公民與社會科」課堂，並辦理辯論大會，透過辯論主題「AI科技對學生學習是利是弊？」，由教師引導學生學習論辯規則、向AI提問、學習使用生成式AI準備辯論資料等，讓學生透過AI輔助快速掌握社會議題的爭論內容，並思索資料來源可確性，培養反思與探究能力。

羅東高中主任江國樑提到，校內10名教師組成教學社群，將AI推廣至國文、英文、數學、地理、音樂等課程，例如國文科以紅樓夢「劉姥姥進大觀園之圖文創作」為主題，學生利用因材網影片的人物訊息來完成表格，並藉由生成式AI，完成劉姥姥進大觀園指定人物的對話、繪製圖片，最後彙整成簡報或影片。

國教署表示，目前教師們已研發405件科技融入各學科的教材教案，並上傳至教育雲網站（https://cloud.edu.tw），供全國師生免費使用，未來將持續推動AI輔助自主學習，促進教育創新，以提升學生學習成效，為教育注入新活力。

教師 自主學習 辯論

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