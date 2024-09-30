老校舍整建補助 挨批過低

我國老舊校舍逾萬棟，屋齡五十年以上約二二○○棟，中央補助整建金額被批過低。立委呼籲中央政府應採專案計畫方式，編列長期預算，針對耐震指標IS值較低、超過五十年老舊校舍，進行有序列的改建計畫。

國中小50年校舍 逾2千棟

我國超過五十年屋齡校舍約二二○○餘棟、而超過卅年屋齡約八三○○餘棟，政府雖有防震係數補強措施，但許多家長認為此舉治標不治本，台灣位處地震帶，如果真的在白天上課期間發生大地震，後果不堪設想。

針對校舍老舊問題，中央曾表示，「因校舍屋齡持續老舊，後續倘有需進行拆除重建或補強之校舍，回歸由各地方政府納入行政院一般性補助款指定項目經費或編列預算辦理。」也就是說，地方可向中央申請明年度補助，再由中央提供指定款項給各縣市教育局，不過金額由中央決定。

地方改建 多數須自行籌錢

教育部的資料顯示，行政院一般性補助款總額約卅七點五億元，台中市最高，卻也只分得七億元；最低的宜蘭縣獲得九百萬餘元。其他縣市如台北市約五億元、新北市三億餘元、桃園市一點五億元。一棟校舍改建費用約為上千萬至上億元，如以老舊校舍的數字來看，對比懸殊。

某縣市教育局官員表示，中央只會給予固定編列的數字，但是金額太小，單一縣市每年可能僅能改建三、四棟校舍，絕大多數仍得由地方自行籌錢，但地方政府財務拮据，所以只能不斷以補強方式提高校舍耐震係數。

國中小逾50年校舍 全台超過2000棟 製表／政治中心 圖／聯合報提供

立委羅智強表示，全國校舍老舊不堪，以國中小學來說，屋齡卅一年至四十九年以上八三二四棟、屋齡五十年以上二二二六棟，兩者合計竟高達萬棟，占比超過百分之五十一；全國高中校舍平均屋齡也達到卅二點六年之多。

羅智強指出，針對國中小校舍老舊問題，馬政府執政時，透過「加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫」、「國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫」，完成高震損（CDR值小於0.5）校舍整建。蔡政府在二○一七年至二○二二年間完成兩期各三年的「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」。

但自二○二二年之後，則無相關專案計畫，老舊校舍拆除重建或補強工作，回歸由各地方政府納入行政院一般性補助款指定項目經費或編列預算辦理。羅智強說，目前政府的考量是以補強為主，只有三點一三億元經費用於拆除重建，也就是說，百分之十二是拆除重建，百分之八十八為結構補強。他認為，政府應思考提高拆除重建的比率。