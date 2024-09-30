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教部：已向政院申請校舍重建計畫

聯合報／ 記者李芯／台北報導

我國超過五十年屋齡校舍約二二○○餘棟、而超過卅年屋齡約八三○○餘棟，國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，主管機關應針對全台校舍的耐震狀況做通盤檢討，確實掌握建築能使用的年限，決定要用什麼樣的方式因應，否則有些學校每幾年就得補強一次，對學校是非常困擾的。

中華民國中小學校長協會副理事長、三多國小校長洪珮瑀說，老舊校舍基本上會出現幾種狀況，像是建築超過使用年限，或者是屋況不佳的危樓，凡是有安全疑慮，學校本身在做校舍的盤點時，都會優先提出補強或重建。由於涉及安全問題，無論是教育部還是各縣市教育局處，都會盡快編列經費因應。

教育部表示，國教署於民國九十八年起，就系統化針對八十八年以前興建且供教學使用的校舍確認耐震能力，篩選出耐震力不足的校舍，並依評估結果，逐年結合公務預算及行政院一般性補助款，辦理老舊校舍耐震改善相關計畫，最近一期計畫為一○九至一一一年。

教育部表示，一一二年後，倘有需進行補強或拆除重建的校舍，由各地方政府納入行政院一般性補助款指定項目經費或編列預算辦理。

另外，為加速協助各地方政府改善老舊校舍，教育部已於上月函報行政院申請一一四至一一七年度的公立國中小學老舊校舍拆除重建計畫，待獲得行政院核定經費，將與地方政府共同改善國中小整體校園環境。

小學 教育部 行政院

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