藍委：現有預算規模 跟不上校舍老舊速度

全台老舊校舍數量不斷增加，外界關注這些校舍未來該何去何從？藍營立委建議，中央可編列更多預算改建校舍，多元活化使用，晚上提供居民租借，縱向發展，兼顧安全、效益。綠營則認為，不能單看五十年校舍數量，而是應整體評估校舍耐震能力水準。

國民黨立委牛煦庭指出，老舊校舍改建計畫為德不卒，預算編列明顯不夠。以桃園市為例，老舊校舍受限資金，一年頂多只能改建兩、三所學校，但是桃園有十三個行政區，現有的預算規模完全跟不上校舍老舊的速度，相關預算絕對需要提高。

牛煦庭提到，當然有外界會質疑少子化後，是否需要編列更多預算改建校舍？不過政府可以老舊校舍作為切入點，將校舍改建之後，提供民眾在下課期間舉辦活動。老舊校舍改建要以社區營造的方式思考，縱向發展，可使更多族群受益，增加校舍改建效益值；中央政府應該正視問題，並以專案方式編列更多校舍改建預算。

國民黨立委葉元之指出，中央浮濫編列的預算根本不只卅七點五億元，補貼台電問題已是眾所皆知，更別提文化部一場歌仔戲就八千多萬元，已幾乎可以改建一個校舍。

葉元之認為，我國許多校舍老舊，教室都有老鼠跑來跑去，操場也破爛不堪；不能讓學童身處在任何危險之中，未來將在立法院提案增加我國教育經費預算占比。

立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委立委范雲指出，校園與校舍的安全，絕對是教育的重中之重，也是該被最優先對待的。據她了解，教育部長期持續依耐震規範，系統性地補助全國校舍重建或補強，至少從二○○九年開始至今，每年都有不同的專案計畫在處理，今年也有相關經費。

范雲認為，不能單看二○二四年計畫、經費及超過五十年校舍數量，而是要整體評估應有耐震能力水準。她會持續要求與督促教育部以最嚴謹的防震標準整體評估，絕對要確保所有學生上課的校舍是安全無虞。