冷眼集／3兆總預算 沒錢替孩子修校舍

明年度中央政府總預算歲入歲出都突破三兆元，創下歷史新高。但令人興嘆的是，政府大筆一揮編列十五億元媒體宣傳費，卻僅編列卅七點五億元替全國孩子整建校舍。兩相對比，要家長、學童情何以堪？原來，對政府而言，宣傳政績比學童的生命安全還要重要。

我國在一九六八年開始實施九年國民義務教育，政府大量興建校舍，時至今日，已有五十六年之久，老舊校舍問題逐一浮上檯面。政府目前的政策方向就是不斷補強，藉此達到內政部耐震規範。

不過，政府總拿過去地震作為補強標準，對於位處地震帶的台灣，未來是否可能發生更大規模的地震，無人可以確定；假設真的在市區發生類似九二一規模等級的地震，這些五十年老舊校舍能否撐得住，都是未知數。家長對此情況，自然有所擔憂。

中央政府在明年度總預算案歲入編列三兆一五三四億元，歲出三兆一三二五億元，各部會皆增加許多經費。不過似乎無人關心校舍安全問題，編列經費只比媒體宣傳費多十二點五億元，其他都要各縣市自己埋單，連地方政府教育官員都對此舉感到相當失望。

政府不斷調整都更危老政策，顯然深知老屋危險性，需要迫切改變現況。然而，行政單位在面對國家未來的主人翁，卻不願意多挹注一點資源，迫使幼童只能每天在五十多年以上校舍學習，更別提除了危險，還有設備老舊、學習環境不佳等問題。

政府編列明年度預算可謂「大手筆」，對於可立即對外宣傳成果的政策願意大撒幣，對於應制定長期計畫的老舊校舍改建卻視而不見、小裡小氣。中央如此短視近利，未來若真的發生「狀況」，後果誰來承擔？