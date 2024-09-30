聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／3兆總預算 沒錢替孩子修校舍

聯合報／ 本報記者張睿廷

明年度中央政府總預算歲入歲出都突破三兆元，創下歷史新高。但令人興嘆的是，政府大筆一揮編列十五億元媒體宣傳費，卻僅編列卅七點五億元替全國孩子整建校舍。兩相對比，要家長、學童情何以堪？原來，對政府而言，宣傳政績比學童的生命安全還要重要。

我國在一九六八年開始實施九年國民義務教育，政府大量興建校舍，時至今日，已有五十六年之久，老舊校舍問題逐一浮上檯面。政府目前的政策方向就是不斷補強，藉此達到內政部耐震規範。

不過，政府總拿過去地震作為補強標準，對於位處地震帶的台灣，未來是否可能發生更大規模的地震，無人可以確定；假設真的在市區發生類似九二一規模等級的地震，這些五十年老舊校舍能否撐得住，都是未知數。家長對此情況，自然有所擔憂。

中央政府在明年度總預算案歲入編列三兆一五三四億元，歲出三兆一三二五億元，各部會皆增加許多經費。不過似乎無人關心校舍安全問題，編列經費只比媒體宣傳費多十二點五億元，其他都要各縣市自己埋單，連地方政府教育官員都對此舉感到相當失望。

政府不斷調整都更危老政策，顯然深知老屋危險性，需要迫切改變現況。然而，行政單位在面對國家未來的主人翁，卻不願意多挹注一點資源，迫使幼童只能每天在五十多年以上校舍學習，更別提除了危險，還有設備老舊、學習環境不佳等問題。

政府編列明年度預算可謂「大手筆」，對於可立即對外宣傳成果的政策願意大撒幣，對於應制定長期計畫的老舊校舍改建卻視而不見、小裡小氣。中央如此短視近利，未來若真的發生「狀況」，後果誰來承擔？

地震 老屋 都更

延伸閱讀

藍白擋總預算案…地方預算也卡關？ 王鴻薇：造謠情勒

1張圖看懂海嘯疏散告示牌 氣象署：跟著紅色箭頭跑

日本準首相 8月才訪台 讚台灣地震收容中心設施完善

陳雪生喊話朝野共解總預算案困境 卓榮泰讚雪中送炭

相關新聞

老校舍整建補助 挨批過低

我國老舊校舍逾萬棟，屋齡五十年以上約二二○○棟，中央補助整建金額被批過低。立委呼籲中央政府應採專案計畫方式，編列長期預算...

教部：已向政院申請校舍重建計畫

我國超過五十年屋齡校舍約二二○○餘棟、而超過卅年屋齡約八三○○餘棟，國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，主管機關應針對全台校舍...

藍委：現有預算規模 跟不上校舍老舊速度

全台老舊校舍數量不斷增加，外界關注這些校舍未來該何去何從？藍營立委建議，中央可編列更多預算改建校舍，多元活化使用，晚上提...

學校改建動輒上億 地方籌不出

全台各地老舊校舍何其多，改建路迢迢，即使財政相對寬裕的六都，都很吃力，遑論非六都縣市，更是難以負荷。雲林縣教育處長邱孝文...

冷眼集／3兆總預算 沒錢替孩子修校舍

明年度中央政府總預算歲入歲出都突破三兆元，創下歷史新高。但令人興嘆的是，政府大筆一揮編列十五億元媒體宣傳費，卻僅編列卅七...

桃園新住民語文課程開班率全國第一 6年躍升8倍

桃園市新住民人數達6萬8096人，其中學生人數約3.4萬人，國中小新住民語文選修人數也逐年增加，今年有超過4000人選修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。