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學校改建動輒上億 地方籌不出

聯合報／ 記者徐白櫻鄭惠仁蔡維斌王思慧劉懿萱洪子凱／連線報導
全台國中小屋齡五十年以上校舍超過兩千棟，地方財源難以負擔補強、改建費用，國民黨立委促中央提出類似租金補貼的全國性統一專案計畫解決。圖／蔡蕥鍹提供
全台國中小屋齡五十年以上校舍超過兩千棟，地方財源難以負擔補強、改建費用，國民黨立委促中央提出類似租金補貼的全國性統一專案計畫解決。圖／蔡蕥鍹提供

全台各地老舊校舍何其多，改建路迢迢，即使財政相對寬裕的六都，都很吃力，遑論非六都縣市，更是難以負荷。雲林縣教育處長邱孝文說，一年自籌改建校舍經費一點三億元，要支應全縣校舍維修或改建，實在杯水車薪，一所學校改建動輒一、兩億元，巧婦難為無米之炊，盼中央重視。

高雄市路竹高中三棟校舍屋齡逾六十年，五月被議員質疑校舍老舊，路竹區三埤國小行政大樓同樣有結構問題，學生家長直呼「擔心孩子上課不安全」。

高市教育局指出，路竹高中圖資大樓等三棟經結構補強工程，以鋼結構斜撐工法，三埤國小補強採擴柱與翼牆工法，兩校已在開學前施工完成。

台南市公私立國中小超過兩百七十所，老舊校舍不少，市府強調，校舍達年限、有安全之虞者，該補強就做，校舍會一年一年老舊，持續對老舊校舍做健檢，並努力爭取經費。

台中市教育局指出，教育部有調查使用超過五十年學校情況，評估台中需耐震與改建的校舍工程經費逾十七億元，因每一期是三年計畫，預定明年完成。耐震部分多是原本國立高中職改隸台中市，當年改制時，有不少校齡頗高的校舍多數沒加強耐震；原縣區學校近十六億元都花在改建之用。

桃園市教育局表示，全市一九九九年以前興建的老舊校舍，配合教育部專案，二○○九年起全面補助耐震評估及補強，評估結果須辦理補強校舍五三一棟，已全數完成補強，總投入經費約三十億元。

新北市所有學校共二千五百棟校舍，五十年以上建物約二百棟，已全數完成補強。新北某國小校長說，新北每年二月盤點各校修繕需求，每校可提五項，例如遊戲場、操場、校舍、廁所等，校方有自籌款壓力，會向不同單位申請分散總經費，例如操場地坪向體育署申請、校舍向國教署申請，好申請的項目多屬小額，從幾百萬至一千萬不等，市府挹注的經費優先給中央有補助的項目，中央若沒補助，想改建恐怕只能緩緩。

有教育界人士坦言，國教署內部有潛規則是上限一千萬，若要爭取更多經費要走專案型式，例如新北漳和國中改建羽球館耗資三億，中央補助八千萬屬特例。

花蓮近年地震多，校舍安全備受重視。花蓮市北濱國小原南側校舍已超過五十年，耐震係數不足，經專家評估繼續補強不符效益，建議拆除重建，縣府補助一點二億元拆除重建校舍，七月完工。

即使是在首善之區的台北市也有不少高齡校舍，屋齡超過四十年以上校舍約九三二棟，力行國小、西松國小改建工程今年已動工。陽明山國小校長梁志恒說，該校最老校舍近七○年，少子化讓教室使用率減少，會將學生移到屋齡較新校舍，舊建物改當音樂教室、低年級教室，降低使用頻率。

屋齡 教育局

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