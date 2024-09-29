大學教授聘任不易 外加名額「油門催到底」也難全拿

國立台灣大學資訊工程學系碩士班、生醫電子與資訊學研究所因生師比不符規定，罕見遭教育部砍招生名額。學界表示，若想多招學生，一定要設法增聘教師，若聘不到教師，名額就開不出來，但近年聘教授並非易事，因此申請外加名額要非常小心不要超過生師比門檻。

配合國家產業發展，教育部近年開放國立大學資通訊相關科系碩士班招生名額最多可擴充25%，但台大資工系碩士班等兩個研究所，114學年招生教育部罕見不核給外加名額。

陽明交大校長林奇宏表示，教育部於重點領域開放外加名額，但是否核准外加也要參酌一系的師資，今年陽明交大也有申請外加名額擴充，但必須非常小心，系所不要超過生師比限制。

林奇宏談到，要外加名額就必須把師資補齊，但資訊工程相關領域因民間就業市場佳，近期招聘數名教授但來者不如預期；加上市場變化快，也有教授突然表示要延後報到，現在大學要招聘理想的教授確實不容易。

一名大學高層也表示，外加名額還需考量各個層面，除了生師比外，也要看設備、實驗器材等是否充足，不是開放外加名額就能「油門催到底」招生。即便碩士班最多可擴充至25%，但考量生師比等條件，歷來都很難全拿。

陽明交大資工系終身講座教授林一平則談到，不核給外加名額只是讓生師比回歸正常，畢竟學生變多而教師未增，會直接影響到教學品質，評估也是教育部堅持的理由。相信台灣的頂大聘老師沒問題，但有時學校也會先將聘任的教師員額分配到其他科系所，畢竟學校不是只有熱門科系要照顧。