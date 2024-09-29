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中研院士許倬雲獲唐獎 捐出5000萬成立「許-孫獎學金」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
中研院士許倬雲將所獲唐獎5000萬元獎金全數捐給蔣經國基金會，成立「許-孫獎學金」，他以預錄影片方式，在典禮上致詞。記者林伯東／攝影
中研院士許倬雲將所獲唐獎5000萬元獎金全數捐給蔣經國基金會，成立「許-孫獎學金」，他以預錄影片方式，在典禮上致詞。記者林伯東／攝影

知名歷史學者、中研院士許倬雲獲得今年的「唐獎」，決定將獎金新台幣5000萬元全數捐給蔣經國基金會，由基金會設置獎學金，鼓勵從事漢學相關研究的博士候選人，今天下午在基金會舉行捐贈典禮；由於高齡94的許倬雲行動不便，由世曦工程顧問前董事長李建中以親屬身分，將5000萬元支票交給基金會董事長錢復。

許倬雲捐贈的5000萬元，將以他與夫人孫曼麗之名，成立「許-孫獎學金」，每年頒給1~2人，每名金額35000至50000美元。審請人資格為就讀歐洲或北美之大學，已取得博士候選人資格的博士生，博士論文主題與人文領域之漢學研究相關，並需提供赴就讀學校以外的學術機構進行訪問研究計畫。第一屆獎學金將於明年7、8月受理申請。

許倬雲是蔣經國基金會的創會董事之一，目前仍擔任榮譽董事。1986年蔣經國總統在世時，他就向其建言：台灣需要建立一個面向國際、研究中華文化的基金會。1989年基金會成立，一直保持這個定位。2004年許倬雲獲得美國亞洲研究學會的終身貢獻獎，他曾表示此獎應屬於蔣經國基金會，因為基金會以寬廣的學術視野，豐富了人類最寶貴的漢學資產。當他得知獲得今年的唐獎漢學獎之後，懷抱飲水思源之情，決定將獎金全數捐給自己協助創立的蔣經國基金會。

先天四肢萎縮不良於行的許倬雲，曾形容自己的殘疾：「上帝是很好的設計者，卻是很蹩腳的品管員。」所幸上帝對缺陷產品的「產後服務」很好，總會派個守護神，自己前半生靠母親照顧生活，後半生就是結褵55年的太太，因此他決定，夫妻兩人一同為獎學金具名。

許倬雲則以預錄影片方式在典禮上致詞：他表示，從唐獎的頒發項目，可看出創辦人尹衍樑的構想，是希望補足諾貝爾獎、邵逸夫獎等國際知名獎項的不足，例如重視資源永續、法治、漢學等。近百餘年來，歐美文明挾著強大武力、工業實力、資本主義，影響力及於全世界，中國文明雖然敗陣，卻從未消失，至今在亞洲許多地區，仍然是主導力量，也仍是人類文明進步的重要依據。

他表示，獎金是為了鼓勵得主繼續努力，但自己年事已高，歲月不饒人，決定將獎金捐出，提倡青年學者對漢學，能有更深的研究，呈現中國文明的源遠流長，以及其豐富內涵。未來更希望各文明攜手合力，彼此互助互補，讓世界能夠更文明、更善良。

中研院士許倬雲獲得今年唐獎，將5000萬元獎金全數捐給蔣經國基金會，成立「許-孫獎學金」，由世曦工程前董事長李建中（右）以親屬身分，代表致贈給基金會董事長錢復（左）。記者林伯東/攝影
中研院士許倬雲獲得今年唐獎，將5000萬元獎金全數捐給蔣經國基金會，成立「許-孫獎學金」，由世曦工程前董事長李建中（右）以親屬身分，代表致贈給基金會董事長錢復（左）。記者林伯東/攝影

唐獎

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