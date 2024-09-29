「咒術用語辭典」解析神秘世界 激發創作靈感

從電視機爬出的幽靈貞子源自什麼詛咒，剛完結人氣漫畫「咒術迴戰」裡「兩面宿儺」意涵為何，都能在日本作家編撰的「咒術用語辭典」裡找到，勾出創作者無盡靈感。

曾著有「世界現代妖怪事典」、「世界妖怪傳說事典」的作者朝里樹、A & F再度合作，近期推出新作「咒術用語辭典：激發想像力，奇幻、神魔、架空、靈異創作必備」，根據如何出版書訊，全書從日本陰陽師安倍晴明蒐錄到中日經典神怪，超過1800則咒術詞條，涵括流傳千年的祈福咒語、解厄神話和古典故事。

朝里樹在書中前言特別提及，近年說到「咒術」一詞，大家都容易聯想到動漫、電影與小說創作。不僅在廣受歡迎的動漫作品「咒術迴戰」和「鬼滅之刃」裡有許多相關元素。另外，作家鈴木光司「七夜怪談」系列小說裡，幽靈貞子利用「詛咒錄影帶」散播詛咒，導演清水崇電影「樹海村」出現網路盛傳的詛咒盒，也是讓人難忘的經典。

朝里樹指出，現代以超自然或怪異為主題的作品，幾乎能說沒幾部和咒術完全無關。

他補充，「咒術」簡單來說，是以超自然方法實現某人所期望現象的行為。咒術有些能害人，有些則能助人，並非全都是利用詛咒害人的恐怖行為，例如擺脫負重的「唾液咒力」，只要向左肩方向吐3次口水，肩膀負重感就會消失；祈禱病情轉好、封印病魔的「黃瓜封印」術法等。

朝里樹表示，這些詞條的種類又包括源自各種宗教、因某個地區獨特的文化衍生而出、出現在古典作品裡、民間口耳相傳、近代出現不久的等。如果想創作咒術相關作品，知道實際留下紀錄的咒術是如何出現，又會造成什麼樣效果，創作的範圍就會更加寬廣。

朝里樹希望這本書對主題感興趣的讀者查閱後，再進一步查找相關資料，也能讓大家以新視角閱讀既有的咒術相關作品；同時，讓創作者們更了解類型豐富的咒術，激發創作欲望，期待邀大家共同遨遊咒術世界的冒險。