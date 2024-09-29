教部辦青年職場體驗分享會 提供多元職涯探索資源

教育部青年署今天表示，今年暑期共提供逾6000個職缺，讓青年探索職涯，同時舉辦職場體驗分享會，提供多元職涯探索資源，幫助青年尋找更清晰的職涯方向。

教育部青年發展署今天舉行113年「全國多元職場體驗－成果競賽分享會」，現場除邀請40組青年分享職場體驗心得，還有公部門、非營利組織及新創公司等30家計畫用人單位特色展攤，以及青創沙龍等成果展示。

教育部青年發展署署長陳雪玉表示，透過青年們分享，可以更了解他們的收穫和體驗，也感謝中央各部會、非營利組織及新創公司等共同合作並整合資源，提供青年見習及工讀職場體驗，讓青年有機會探索不同職涯領域。

分享會也開放民眾進入各個成果競賽區域，聆聽青年分享職場體驗心得、經歷、體驗期間累積的專業技能與軟實力；現場還有許多公部門、新創公司及非營利組織特色展攤及青創沙龍，提供青年更多元職涯探索資源與管道等資訊。

青年署提到，除了推動4項多元職場體驗計畫，原住民族委員會也辦理「原住民族青年暑期工讀計畫」，還有各縣市響應中央籌辦各種見習及工讀，113年暑期提供逾6000個職缺；盼藉由分享會，幫助青年進職場前能有更清晰職涯方向，同時邀請各縣市青年事務相關單位觀摩，期待一起成為青年探索職涯的第一站。