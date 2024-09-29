唐獎得主參觀榮耀展 讚展示生動活潑具啟發性

今年唐獎永續發展獎、法治獎和生技醫藥獎得主今天前往唐獎榮耀展參觀，對於生動活潑的展示方式印象深刻，並稱許這樣的教育推廣方式，可以讓民眾更接近研究者。

唐獎教育基金會於9月2日至10月31日在中正紀念堂舉辦「唐獎榮耀展」，今年唐獎永續發展得主奧馬爾‧亞基、生技醫藥獎得主延斯‧祖爾‧霍斯特、法治獎得主瑪麗‧羅賓遜今天在唐獎教育基金會執行長陳振川陪同下，參觀榮耀展。

唐獎榮耀展共包含「推進美好生活」、「永續之家」、「醫學研討會」、「漢學書房」、「法治公民會所」及「數位互動區」等6大展區，並透過唐獎得主的肖像與對話框，營造「對談式」情境，引導民眾在熟悉的生活場域與唐獎得主們學習並獲得啟發。

數位互動區的互動展示牆，運用結合科技與藝術的新型態展示手法，輕觸牆面上的中英文按鈕，即可觸發動態效果，展現唐獎得主們的研究成果，也引發奧馬爾‧亞基等人的關注。

奧馬爾‧亞基表示，這個展覽很鼓舞人心，而且充分展示出唐獎得主的各種研究成就，他個人最喜歡的就是被放置在透明盒子中的展示品，例如他研究的金屬有機骨架（MOFs），被製成非常美麗的模型，讓他相當驚艷。

瑪麗‧羅賓遜也讚許，透過展覽來推廣這些研究成果，這是非常積極的作法。

延斯‧祖爾‧霍斯特提到，原本他非常驚訝被要求為所有人閱讀一份小禮物，直到今天才在展覽中看到這個成果，他認為這是很好的主意，可以讓大家更接近研究者，透過這個有趣的方式，可以向人們解釋他們正在做的事情。

陳振川說，希望透過唐獎榮耀展，讓大眾能認識唐獎得主的研究成果，並藉由生動有趣的方式展示，讓學生來到這裡，能知道科學界發生了什麼事，而唐獎得主的人生故事，相信也能激勵更多年輕學子。