擊樂劇場「六部曲」 團員歌舞拋接樣樣來

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「六部曲」將在台北國家戲劇院登場，團員在追求擊樂本質過程中力求突破，歌唱、舞蹈甚至是特技演員才做得到的拋接，不僅考驗團員，也為觀眾帶來驚奇。

根據朱團新聞資料，這次演出作品包括團員齊現6棒技巧的「六棒傳奇之琴鍵奇緣」，以燈光及擊樂互為主角做出亮點的「鼓與光」，以探戈身段節奏交織擊樂的「蘊」，善用機關旋轉舞台的「生命的喻示」，全女聲與擊樂合作的「尋聲之境」以及熱烈沸騰的壓軸「鬥陣」，鼓棒齊飛，彷彿在看擊樂大秀。

這次在「蘊」中擔綱擊樂與舞蹈重責大任的李翠芸及黃心妤，整段演出要展現打擊樂的柔情似水與加上探戈節奏的熱情旋律探戈，兩人在演出中像親密的戀人，也像互相較勁的對手，或是映照對方的自己，整個演出不被探戈風格制約，反而強化擊樂節奏的俐落感，堪稱一大突破。

已有多次機會獨當一面，李翠芸在舞台上自帶戲感，她接受中央社專訪表示，除了音樂是核心之外，還要顧及身體的伸展性。李翠芸這次與學妹黃心妤有很多共奏與共舞，「我自己在揣摩時想像，我是她，她也是我，雖然是二個個體，但都是一個，我。」一段演出可以各自解讀，這正是藝術為人們帶來的意義。

黃心妤向中央社記者分享排練心得表示，這次不但要練擊樂，同時要記舞蹈動作及進退場，需要更大的專注力。

黃心妤提到，這次的肢體設計蔡晴丞特別將初學木琴時的基本練習技巧編排在舞蹈裡，「我們要在空中敲擊與轉棒，這些舞蹈動作從自己的經驗值出發，更有意義」。

負責創意整合的導演鄭詠珊表示，朱宗慶打擊樂團見證了一個團可以為了藝術做到的極致，決定全部打六根棒子，大家就一起練，「每次看大家練完手痛的樣子，我只有滿滿的感動跟佩服」。鄭詠珊也說，從肢體不協調到精準反射，再加上團員本身的韻律質感，演奏起來就是好看。

2024朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「六部曲」將於10月3日至6日在台北國家戲劇院演出6場，11月2日至3日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出2場，11月23日至24日在台中國家歌劇院大劇院演出2場。