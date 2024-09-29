台灣詩法文歌 巴黎學生創意演繹台灣詩人作品

適逢巴黎台灣文學大師週，法國國立東方語言文化學院26日舉行「詩的動與靜」學生展演，藉由歌唱、劇場、舞蹈、音樂等藝術形式，重新演繹台灣詩人楊澤、陳育虹、鍾永豐的作品，並直接與詩人們即興互動；「楊澤表示他驚呆了」。

駐法國台灣文化中心為慶祝30週年慶，26日至28日舉辦台灣文學大師週活動，詩人楊澤、陳育虹、鍾永豐均赴巴黎與民眾交流台灣當代詩歌之美。

首場活動「詩的動與靜」辦在法國國立東方語言與文化學院（INALCO，簡稱東語）的台語課堂中，在台語教師、也是旅法表演藝術民族誌學者劉展岳的策劃下，選出3位詩人各2件作品，總共6首台灣詩，邀請學生在法譯版本中重新演繹。

其中有的為詩譜曲歌唱、有的將詩變成舞台劇台詞開始演戲、也有的將語言解放，邀請詩人一邊讀詩而自己一邊舞蹈，更有人即興地在現場演奏拇指琴。

楊澤在活動後接受中央社訪問，他說：「我們其實是有點驚呆了！」

楊澤覺得東語的學生們不怕生、有台風、除了很有自己的想法外，在舞台上的演出也很專業，「尤其詩裡的拍子都很對」，曾經學習過法文的楊澤，能跟上學生唸出的法譯版本，他感激學生們花時間對文本深入研究。

在6首台灣詩的表演過程中，陳育虹的作品「句點」是開場第一個表演，由學生阿里克（CatherineAlric）自己作曲演唱法語版本。

阿里克向中央社記者說：「用『終點』來開場蠻有趣的，好像是從結尾開始，也很像詩中寫到的『卵』，代表著一個永恆的輪迴。」她覺得這首詩不停的喊著回來... 回來... 期間似乎發生了一些事，但好像又沒有，感覺要讓讀者參與其中，成為見證者，處在一個模糊的中間狀態，既荒誕又有趣。

平常會購買詩集的阿里克說自己更喜歡將詩譜進音樂裡，變成歌，「我覺得歌是詩的最終形式，它變成一種反覆吟唱的旋律，一個我們可以隨身攜帶的東西，無論是乘坐地點、或是散步、甚至還可以跟朋友一起唱，更容易分享。」

陳育虹覺得「句點」的法文歌版本很了不起！她說：「我的詩只要發表後就是公眾的了，表演者或是觀眾如何想像，便是他們自己在完成那首詩，所以不管學生們如何詮釋，對我都是很新鮮、很好的！」

「詩的動與靜」活動策劃者劉展岳，是東語的中文與台語老師，並在今年成為台灣學研究負責人。他說：「詩與歌對他來說是很重要的教學內容，尤其是歌」，他認為在很多文化中，詩是為了歌唱而發展與創作的，他期待學生和觀眾都能敞開心靈，感受台灣當代詩歌的聲音與其構成之路。

「詩的動與靜」活動僅1小時，6首詩的出場順序分別為陳育虹的「句點」、「中斷」；楊澤的「瞬間」、「月光海」；鍾永豐的「夜行巴士」、「仙人遊庄」。

劉展岳表示當主辦單位巴文中心給他3位詩人的法譯版本後，他依據適合表演的篇幅與內容，精選出6首；也依據詩人們的特質，安排陳育虹的作品成為開場，讓觀眾先聽到台灣女性詩人的聲音，因為女性詩人對台灣文學來說是非常重要的。

再來是楊澤的作品，呈現詩中的國際觀與不同語言之間的交流，展現台灣詩壇的開放性；最後是鍾永豐的作品，讓法國觀眾在感受詩意之餘，了解詩在台灣亦可成為批判社會的媒介。

劉展岳說：「尤其鍾永豐的『夜行巴士』，法譯為Bus de Nuit，講述當年的美濃反興建水庫案，便希望學生能夠藉此討論台灣社會議題。」

「夜行巴士」詩中講述1993年的美濃老農民，決定搭乘夜間巴士前往台北抗議興建水庫案的歷程。在「詩的動與靜」的表演中，由學生艾米爾（Emile）從台下彎腰駝背的緩緩上台，演繹「夜行巴士」詩中的老農民角色，將詩句變成振振有詞的法文台詞，彷彿回到抗爭現場，令人動容。

原作者鍾永豐在台上近距離的欣賞這段表演，他對一位法國年輕女學生竟然能詮釋60幾歲的台灣老農民的姿態，感到非常佩服，聽不懂法語的他說：「語言不是最重要的事，我能感受到學生演繹的節奏。」

鍾永豐在活動尾聲帶領全場一起用客語朗讀「仙人遊庄」的部分段落，並與音樂家早川徹以詩與音樂做最後壓軸演出。

巴黎台灣文學大師週為期3天，除了開場活動在法國國立東方語言文化學院外，主要在法國國家圖書館舉辦座談、也在法國鳳凰書店、老柵欄與熊文學咖啡館均有活動。

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫表示，中心近年來與法國出版社Circé合作，每年出版3位台灣詩人的法譯作品，在30週年慶時，很高興能邀請台灣詩人來法國分享他們的作品與世界觀。