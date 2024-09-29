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林廉恩繪本與金翎台灣歷史譯作 布魯克林會英文讀者

中央社／ 紐約28日專電

台灣繪本「Home」作者林廉恩與漫畫「來自清水的孩子」譯者金翎，今天聯袂出席紐約文化界大型活動「布魯克林圖書節」，紐約大小朋友與台灣創作者共同體驗圖像、手作與台灣生活的獨特經驗。

每年9月入秋時節登場的布魯克林圖書節（BrooklynBook Festival）吸引讀者攜家帶眷出席共享，在駐紐約台北文化中心推介下，林廉恩與金翎受邀出席28日的兒童工作坊和29日的歷史圖像小說座談。

36歲的林廉恩繪本「Home」以台北家庭生活為主軸，打破傳統視覺用色，2021年在國內外獲得不少獎項，同年發行英文版。金翎在工作坊為林廉恩口譯，吸引許多兒童與家長排隊入場。

來到紐約前，林廉恩在台灣準備平常用的紙材料與紐約小朋友一起拼貼。

使用回收紙張拼貼台灣都會的家庭生活，林廉恩回憶創作過程：那時準備材料是用回收紙張，在顏色上是特別想打破一般人認知印象的顏色，比如說天空一定要藍色的嗎？地上一定要土色的嗎？把所有的顏色回歸到全部紙張的顏色。整體來說畫面配色是平衡的好看的，使用容易取得的材料。

除了繪本，林廉恩的單一圖像與跨材質創作體驗受到許多大小朋友歡迎。她說，繪本會有故事，有角色、情節的呈現，繪本的圖像是為故事而存在。若純粹做個人作品單張圖像，可以回歸到只做一個風景，描述一個人、一個場景，與故事比較沒有關係，不用去設想角色的個性與環境。

30歲的金翎橫跨中英日3種語言，除了個人創作，近年陸續翻譯作者游珮芸、繪者周見信創作的蔡焜霖青年傳記漫畫「來自清水的孩子」、金鼎獎得主楊双子的長篇小說「台灣漫遊錄」。

台灣漫遊錄英文版本月入圍美國國家圖書獎（National Book Awards 2024），是翻譯文學獎項2018年改革以來，第一本譯自華語的小說，也是台灣小說首度入圍美國指標性文學獎項。

金翎近期翻譯的作品裡有日文、中文、台語3種語言，思考各語言層面翻譯需要想很多不同手法。由於漫畫與小說橫跨長達90年，用語上必須反映出1930年代到現代，讓英文讀者理解時代的演變。

為了譯文準確反映時代，金翎除了查看日本在台灣的資料，也前往人權博物館尋找書中提到的情景，翻譯期間還參考已經發行的日本版。

金翎說：以台灣而言，所謂的中文是台灣的中文，因為包含這麼多不同語言累積的層面，在歷史上我們的中文已非常獨特，有很多日文和台語的成分，翻譯這兩部作品感觸很深。

對於英文讀者的台灣小說閱讀體驗，金翎強調，好不好讀不是最注重的一面，因為這歷史本來就不好讀，希望英文讀者將此視為挑戰，但不會深到說要先做研究才能理解故事。希望英文讀者能理解這是多麼複雜的一片歷史與土地。沒有簡化到只是為了英文讀者把台灣的複雜性全部都淡化了。

紐約 英文 語言

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