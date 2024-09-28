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教師節 教育部政次張廖萬堅、葉丙成發文憶恩師

中央社／ 台北28日電
教育部次長葉丙。記者劉學聖／攝影
教育部次長葉丙。記者劉學聖／攝影

今天是928教師節，教育部2名政務次長都在臉書發文回憶恩師。張廖萬堅提到剛開始競選時認識的3名女老師，卻都在空難中喪生；葉丙成則回憶曾攜手推動AI課程的教師們。

張廖萬堅發文提到，自己似乎非常有「老師緣」，一路上總會遇到老師的指引和照顧。小學導師李正豐鼓勵他學習美術，犧牲假日時間帶學生四處比賽。國中導師林慧哲曾是白色恐怖受難者，對學生扮演嚴師和慈父的角色。高中導師趙南華則是拉回青春期的張廖萬堅，沒有否定他在辯論社、校刊社等公共領域上的努力，但也將他拉回讀書的道路上。

張廖萬堅投入地方市議員選舉逐家拜訪時，認識了3名國中女老師，從中瞭解許多教育議題，也成為張廖萬堅最重要的助選團之一。後來3名老師規劃到峇里島旅遊，張廖萬堅則因妻子懷孕婉拒邀約，沒想到3名老師都在華航大園空難中離世。這些老師的故事，時刻提醒張廖萬堅莫忘初衷，堅持為教育付出。

葉丙成則在臉書分享和他一起推動AI高中多元選修課程的教師們，共同設計出很棒的課程，讓社區高中、技術型高中的學生，也有機會接觸到台大、台師大的課程。

葉丙成相信全台灣各個高中都有很棒、願意接受挑戰的孩子，只可惜受到地域的限制的限制，無法有同樣的學習機會。教育部要做的事情，就是要打破這些限制，讓台灣的孩子不管在哪裡、不管在哪家學校，只要他有心想要學，都可以有相同的學習機會、學習資源。

張廖萬堅 教師節 葉丙成

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