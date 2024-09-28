快訊

金龍風暴重打炒房！解析房貸現況 2類人免驚

遺憾巧合！麥教授「和鄧不利多同天過世」 哈利、妙麗痛別導師：偉大有了真實定義

工研院長又獲延任掀茶壺風暴 「非他不可」背後為了誰

聽新聞
0:00 / 0:00

科教館辦母語家庭生活節 鼓勵民眾開口說母語

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
科教館透過有趣的體驗方式讓孩子知道在公共場合也能使用台語。圖／科教館提供
科教館透過有趣的體驗方式讓孩子知道在公共場合也能使用台語。圖／科教館提供

第二屆「母語家庭生活節―LOG IN 台語島 做咱家己ê 主人」今於國立台灣科學教育館登場，生活節結合遊戲、市集、課程、講座、音樂會、攤位，及闖關活動，台灣台語路協會與科教館邀請大、小朋友「做伙」勇闖台語島。

根據國家語言發展法報告的調查發現，本土語言在公領域的使用率遠低於私領域，是本土語言當前面臨的重大問題之一。

科教館說，學校大量使用華語、大環境對本土語言的忽視甚至蔑視，更常導致孩子在無形中放棄母語的舌頭。為此，台語路協會與科教館從去年開始舉辦「母語家庭生活節」活動，營造以本土語言為主的環境， 去年的盛會共吸引近3000名⺠眾參與，並成功啟發與帶動活動參與者，在後續生活中持續開口實踐說母語。

科教館表示，今年活動邀請統府資政姚嘉文、關懷文教基金會董事⻑周清玉、立委張雅琳、新北市議員黃淑君、公視台語台台⻑呂東熹等人。開幕式更由立法委員張雅琳、公視台語台台⻑呂東熹、新北市議員黃淑君將上台客串演出台語島的販仔、魔法師代表、戰士代表，並有大型動物玩偶台語鹿、阿猴一起上台跳舞表演。

台語路協會理事⻑董力玄表示，今年以更深入的「台語公共化」為核心理念，設計出「學校」、「市集」、「慶典」、「講堂」四大公共區域，以「LOG IN 台語島」電玩主題為包裝設計，透過有趣的體驗方式讓孩子知道在公共場合也能使用台語，也藉此呼籲政府創造出講本土語言也能舒適的公共環境、投入更多資源給台語家庭。

科教館介紹，活動四大區域邀請不同理念團體一起加入、打造台語島。「學校」邀請到馬崗海女來為大家介紹海洋環境，以及人本數學想想國等多元主題課程；「市集」則有公視台語台、台大台語文社、黑熊學院、經濟部地質調查及礦業管理中心等單位一起用台語傳遞知識；「慶典」由台語路親子樂團演出台語囡仔歌；「講堂」邀請黃震南老師分享「十二生肖裡的俗語」和台語路成員分享台語共學的經營。

科教館鼓勵家⻑帶孩子與親朋好友一起進入台語島，島內有「學校」、「市集」、「慶典」、「講堂」四大區域，完成區域關卡任務，還能獲得對應角色的能力和獎勵。

台灣台語路協會與科教館舉辦「母語家庭生活節―LOG IN 台語島 做咱家己ê 主人」，鼓勵民眾開口說母語。圖／科教館提供
台灣台語路協會與科教館舉辦「母語家庭生活節―LOG IN 台語島 做咱家己ê 主人」，鼓勵民眾開口說母語。圖／科教館提供

台灣台語 國家語言

延伸閱讀

少女玩手機遊戲被騙裸照 民代要求新北市府重視孩童受害

新北特教生心評報告酬勞給太慢 特教師轟「給那幾毛錢竟還拖欠」

議員為特教生請命多次還緊跟侯行程 新北：特教經費增至1.6億元

上半年新北議員建議款 「七大寇」綠議員恰都掛蛋

相關新聞

科教館辦母語家庭生活節 鼓勵民眾開口說母語

第二屆「母語家庭生活節―LOG IN 台語島 做咱家己ê 主人」今於國立台灣科學教育館登場，生活節結合遊戲、市集、課程、...

總統：政府與老師共同努力 給下一代更好學習環境

總統賴清德、副總統蕭美琴今天祝賀全國教師「教師節快樂！」。總統表示，教育是通往未來的橋梁，政府會和老師們共同努力，帶給下...

台南孔廟晨曦中祭孔 小學生跳六佾舞場面肅穆

今天是教師節，一如往年，在天色將明之際，低沉鼓聲從全台首學台南孔廟大成殿傳出，忠義國小學生跳著六佾舞，為年度祭孔大典揭開...

罰站爭議／法庭上都在裝乖 高關懷生缺乏好的大人典範

賭搏、翹課、打架…… 若背後有幫派介入問題更加複雜，面對高關懷生或非行少年，教師需要跟學生「肉搏戰」、「硬輔導」，有強制力的反而是少保官、少年法院。長年致力高關懷中輟生輔導的莊越翔說，這些孩子都有一段不好說的故事，他們並不壞，只是缺乏夠好的大人典範。

教團928前夕籲行政減量 教部承諾補助與刪減表件

明天是928教師節，多個教育團體分別發布聲明，呼籲政府落實行政減量。教育部表示，將持續刪減、整併評鑑和填報表件，並透過補...

中州科大校地轉交內政部 教團：凸顯退場條例的重要性

教育部今表示，已停辦的中州科技大學，全校6萬745平方公尺校地及12棟建築物，總價值約新台幣23億6800萬餘元，已全數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。