科教館辦母語家庭生活節 鼓勵民眾開口說母語

第二屆「母語家庭生活節―LOG IN 台語島 做咱家己ê 主人」今於國立台灣科學教育館登場，生活節結合遊戲、市集、課程、講座、音樂會、攤位，及闖關活動，台灣台語路協會與科教館邀請大、小朋友「做伙」勇闖台語島。

根據國家語言發展法報告的調查發現，本土語言在公領域的使用率遠低於私領域，是本土語言當前面臨的重大問題之一。

科教館說，學校大量使用華語、大環境對本土語言的忽視甚至蔑視，更常導致孩子在無形中放棄母語的舌頭。為此，台語路協會與科教館從去年開始舉辦「母語家庭生活節」活動，營造以本土語言為主的環境， 去年的盛會共吸引近3000名⺠眾參與，並成功啟發與帶動活動參與者，在後續生活中持續開口實踐說母語。

科教館表示，今年活動邀請統府資政姚嘉文、關懷文教基金會董事⻑周清玉、立委張雅琳、新北市議員黃淑君、公視台語台台⻑呂東熹等人。開幕式更由立法委員張雅琳、公視台語台台⻑呂東熹、新北市議員黃淑君將上台客串演出台語島的販仔、魔法師代表、戰士代表，並有大型動物玩偶台語鹿、阿猴一起上台跳舞表演。

台語路協會理事⻑董力玄表示，今年以更深入的「台語公共化」為核心理念，設計出「學校」、「市集」、「慶典」、「講堂」四大公共區域，以「LOG IN 台語島」電玩主題為包裝設計，透過有趣的體驗方式讓孩子知道在公共場合也能使用台語，也藉此呼籲政府創造出講本土語言也能舒適的公共環境、投入更多資源給台語家庭。

科教館介紹，活動四大區域邀請不同理念團體一起加入、打造台語島。「學校」邀請到馬崗海女來為大家介紹海洋環境，以及人本數學想想國等多元主題課程；「市集」則有公視台語台、台大台語文社、黑熊學院、經濟部地質調查及礦業管理中心等單位一起用台語傳遞知識；「慶典」由台語路親子樂團演出台語囡仔歌；「講堂」邀請黃震南老師分享「十二生肖裡的俗語」和台語路成員分享台語共學的經營。