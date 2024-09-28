總統：政府與老師共同努力 給下一代更好學習環境

總統賴清德、副總統蕭美琴今天祝賀全國教師「教師節快樂！」。總統表示，教育是通往未來的橋梁，政府會和老師們共同努力，帶給下一代更好的學習環境，讓孩子們都能在成長的道路上，穩健前行。

今天是教師節，賴總統、蕭副總統上午分別在臉書發文祝福全國老師。總統表示，今天是屬於每一位老師的日子，對於全國老師對教育的長期耕耘，以及對學生無微不至的關懷，更與政府一起提供了更好的教育環境，他表達最誠摯的感謝。

總統說，面對全新的環境與挑戰，最辛苦的莫過於在教學現場的每位老師，除了要秉持春風化雨的精神，更要不斷充實自我，使出十八般武藝，才能因應最新教學環境的需求。

他表示，有持續提升的教學環境，才能培養更多人才。有更多好的人才，國家就會更好。政府會持續強化教育及公共支持系統，讓每個孩子從出生到成長，都能獲得支持，因為投資未來世代，就是投資國家未來。

他說，無論是優化照顧兒少身心健康、全面落實高中職免學費、擴大投資技職教育、或是設立「青年百億海外圓夢基金 」，都是為了落實教育平權，用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

總統表示，教育是通往未來的橋梁。政府會和老師們共同努力，帶給下一代更好的學習環境，讓孩子們都能在成長的道路上，穩健前行。

蕭副總統表示，老師不僅是知識的提供者，更是在孩子成長過程中提供協助、點亮未來的魔法師。很多孩子也因為老師的教導與守護，發展出飛往夢想的翅膀。

「謝謝老師，你們辛苦了」，副總統感謝每一位老師，為教育所做的貢獻，正是因為老師們的努力，台灣才能培養出更多人才，國家才會越來越強大。