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台南孔廟晨曦中祭孔 小學生跳六佾舞場面肅穆

中央社／ 台南28日電
全台首學台南孔廟28日祭孔，忠義國小學生在大成殿跳著六佾舞，場面肅穆，也為年度祭孔大典揭開序幕。中央社
全台首學台南孔廟28日祭孔，忠義國小學生在大成殿跳著六佾舞，場面肅穆，也為年度祭孔大典揭開序幕。中央社

今天是教師節，一如往年，在天色將明之際，低沉鼓聲從全台首學台南孔廟大成殿傳出，忠義國小學生跳著六佾舞，為年度祭孔大典揭開序幕，場面肅穆。

曙光乍現，台南孔廟今天祭孔，牛、豬、羊三牲凌晨3時許送進大成殿，剛殺的黃牛被架在孔子神位前，地上還有未擦拭乾淨的血跡，觀禮人潮在夜色中靜靜等候，祭孔就在晨曦中登場，由台南市長黃偉哲擔任正獻官，依循古禮執行儀式，表達對教師的敬意。

台南祭孔自有一套考證的古禮，由忠義國小學生在大成殿前跳著六佾舞，以成書院負責祭孔音樂演奏，過程莊重肅穆，全程約1小時。

台南孔廟是全台祭孔時少數仍依循古禮宰殺牛、豬、羊三牲祭拜的孔廟，祭孔後拔智慧毛是活動最高潮，不少人在天色未亮時到場觀禮，目的就是要拔智慧毛，今年也不例外。

「拔智慧毛」活動主要是拔取祭祀黃牛的耳朵、眼睛及眉心的毛，有「耳聰目明」之意。民間認為文聖享用過牛隻身上之毛可增長智慧，保佑求學之路順暢。

台南孔廟創建於300多年前的明鄭時期，是全台第1座孔廟，教師節祭孔是孔廟每年最重要節慶活動，由市長主祭；前總統馬英九也曾在台南孔廟祭孔時，以「上賓」身分上香，開了台南孔廟首例。

孔廟 教師節

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