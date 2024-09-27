快訊

大型車事故頻傳 交部祭3措施：加強路口稽查、安全查核

500盤2024／313間餐廳奪盤、159間新入榜 首創500盤永續綠皮書獎

教團928前夕籲行政減量 教部承諾補助與刪減表件

中央社／ 台北27日電
教育部。圖／聯合報系資料照片
教育部。圖／聯合報系資料照片

明天是928教師節，多個教育團體分別發布聲明，呼籲政府落實行政減量。教育部表示，將持續刪減、整併評鑑和填報表件，並透過補助人力方式，降低教師的負擔。

全國幼教產業工會今天發布新聞稿指出，目前多數幼兒園都須教保人員共同分擔行政工作，包括招生、學雜費補助、採購、衛生保健檢查、特殊教育事宜等，內容包山包海。許多人忙到只能趁午休時間，一邊看顧孩子睡覺，一邊趕緊處理行政事務，放學後還要繼續留下來加班，蠟燭多頭燒。

幼教工會呼籲將「園主任」和行政業務專職化，讓教保人員專注照顧幼童。專責業務也應回歸專責單位，例如幼童各項健康檢查，應由衛生單位統包負責，而非要求教保人員做初步檢測、再讓孩子去診所複測。

國教行動聯盟也發布新聞稿，舉出某高中輔導組長，一年要處理46項表格和報告，內容涵蓋學生心理健康、家庭教育、志工服務等多方面數據蒐集與填報。簡單的表單也須耗費半天時間，複雜的則可能需要1至2天才能完成，遑論表單內容可能因政策更新變動，須重新收集資料。

國教盟呼籲政府應統一各部門資料需求，避免反覆蒐集相同數據，並推動數位化管理。另外，也呼籲增置專責的行政人員，負責處理與教學無關的行政事務，讓教師能專注教學與輔導。

全國教師工會總聯合會（全教總）則是設立「非屬學校應收應辦公文投訴專區」，歡迎各縣市教師反映不合理的行政業務，將不定期對外發布結果，藉此督促教育單位面對和解決「行政爆量」的問題。

對此，教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，會持續和地方政府宣導「行政減量」，針對公立高中及偏遠地區學校，國民及學前教育署已增置編制外專任或兼任人力1至3名，以穩定校務推動。

幼教階段，教育部已補助學校附設幼兒園，每園增置教保服務人員1人，可視需要入班進行教保服務工作或協助園務行政。113學年度共補助1916名教保員，補助經費約新台幣12.6億元。

國中小教育階段部分，自106年8月起，組長已放寬可由職員專任或兼任。教育部持續推動合理員額，補助各國中小教學人力，同時也藉由全校總班級數7到20班國小充實行政人力等計畫，減緩行政負荷。

教育部表示，將持續落實行政減量，透過刪減或整併訪視評鑑措施、建立資訊填報系統、簡化各類計畫及成果等方式，減輕學校人員行政負擔。

人力 全國教師工會總聯合會 教育部

延伸閱讀

中州科大校地轉交內政部 教團：凸顯退場條例的重要性

避免多花710億元 教團籲政院：依10年精算撥補退撫基金

行政工作壓垮幼教師 幼教工會籲行政「減量專職化」

114學年大專校院寄存減招 公立學校寄520名額創新高

相關新聞

行政工作壓垮幼教師 幼教工會籲行政「減量專職化」

明天就是教師節，幼教產業工會表示，行政工作壓垮幼教老師熱情，教保人員常因班級事務與行政事務忙到蠟燭兩頭燒，甚至遇到臨時狀...

教師節敬師有創意！全台第3大高中創新格「橘」

明天是教師節，全台第三大校、僑泰高中今提早歡慶，由學生自治會策畫，以「僑泰新格橘」為主題，取「局」、「橘」兩字諧音，贈送...

公立大專校院寄存名額創新高 偏鄉、冷門科系燒起 他曝：校長最痛決定

少子化衝擊下，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招，根據最新統計，114學年共47校申請寄存3371個招生名額，其中公立...

教團928前夕籲行政減量 教部承諾補助與刪減表件

明天是928教師節，多個教育團體分別發布聲明，呼籲政府落實行政減量。教育部表示，將持續刪減、整併評鑑和填報表件，並透過補...

中州科大校地轉交內政部 教團：凸顯退場條例的重要性

教育部今表示，已停辦的中州科技大學，全校6萬745平方公尺校地及12棟建築物，總價值約新台幣23億6800萬餘元，已全數...

避免多花710億元 教團籲政院：依10年精算撥補退撫基金

立法院即將審議114年度中央政府總預算，但全國教師工會總聯合會今召開記者會，指政府儘管歲出、歲入均創新高，但退撫基金撥補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。