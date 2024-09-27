教團928前夕籲行政減量 教部承諾補助與刪減表件

明天是928教師節，多個教育團體分別發布聲明，呼籲政府落實行政減量。教育部表示，將持續刪減、整併評鑑和填報表件，並透過補助人力方式，降低教師的負擔。

全國幼教產業工會今天發布新聞稿指出，目前多數幼兒園都須教保人員共同分擔行政工作，包括招生、學雜費補助、採購、衛生保健檢查、特殊教育事宜等，內容包山包海。許多人忙到只能趁午休時間，一邊看顧孩子睡覺，一邊趕緊處理行政事務，放學後還要繼續留下來加班，蠟燭多頭燒。

幼教工會呼籲將「園主任」和行政業務專職化，讓教保人員專注照顧幼童。專責業務也應回歸專責單位，例如幼童各項健康檢查，應由衛生單位統包負責，而非要求教保人員做初步檢測、再讓孩子去診所複測。

國教行動聯盟也發布新聞稿，舉出某高中輔導組長，一年要處理46項表格和報告，內容涵蓋學生心理健康、家庭教育、志工服務等多方面數據蒐集與填報。簡單的表單也須耗費半天時間，複雜的則可能需要1至2天才能完成，遑論表單內容可能因政策更新變動，須重新收集資料。

國教盟呼籲政府應統一各部門資料需求，避免反覆蒐集相同數據，並推動數位化管理。另外，也呼籲增置專責的行政人員，負責處理與教學無關的行政事務，讓教師能專注教學與輔導。

全國教師工會總聯合會（全教總）則是設立「非屬學校應收應辦公文投訴專區」，歡迎各縣市教師反映不合理的行政業務，將不定期對外發布結果，藉此督促教育單位面對和解決「行政爆量」的問題。

對此，教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，會持續和地方政府宣導「行政減量」，針對公立高中及偏遠地區學校，國民及學前教育署已增置編制外專任或兼任人力1至3名，以穩定校務推動。

幼教階段，教育部已補助學校附設幼兒園，每園增置教保服務人員1人，可視需要入班進行教保服務工作或協助園務行政。113學年度共補助1916名教保員，補助經費約新台幣12.6億元。

國中小教育階段部分，自106年8月起，組長已放寬可由職員專任或兼任。教育部持續推動合理員額，補助各國中小教學人力，同時也藉由全校總班級數7到20班國小充實行政人力等計畫，減緩行政負荷。

教育部表示，將持續落實行政減量，透過刪減或整併訪視評鑑措施、建立資訊填報系統、簡化各類計畫及成果等方式，減輕學校人員行政負擔。