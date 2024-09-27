中州科大校地轉交內政部 教團：凸顯退場條例的重要性

教育部今表示，已停辦的中州科技大學，全校6萬745平方公尺校地及12棟建築物，總價值約新台幣23億6800萬餘元，已全數過戶給內政部，未來將做為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊場域使用，成為私校校產轉移給中央機關之首例。對此，長期關注私校退場的高教工會給予肯定，並表示此案凸顯了退場條例的重要性。

教育部表示，中州科大校地經行政院會議決議由內政部承接，規畫為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊場域使用，內政部規畫運用學校校舍舉辦民眾自衛自救培訓課程、辦理民防專業訓練、培育民防專業課程師資及建構全民防衛訓練，以提升民防訓練量能及品質，完善保護公眾的安全與福祉。

高教工會執秘張志綸指出，高教工會認同私校依退場條例退場，將剩餘校產、校地及建物回歸政府機關，依符合公共性的方式使用，但如果可以繼續作為教育文化用途會更好。而他也點出，若要為避免校地及建物落入私人財團手中用以謀取私利，關鍵在於「私校退場條例」。

張志綸解釋，現行私校退場採「雙軌制」，私校若主動依照「私立學校法」申請退場，即可不受「私校退場條例」拘束，以致於待退私校仍受不少有心私人覬覦，爭取規避管制之機會。他說，前陣子被教育部核定停辦的大漢技術學院，就是看準私校法可以規避「2年改善期」、「停招後應重新組織董事會，納入教職員及學者專家達四分之三」、「停辦後2個月內應解散」、「賸餘財產歸屬退場基金、中央機關、公立學校或地方政府」等退場條例，更允許學校在停辦後，董事會仍握有校產，且可改辦其他事業牟利。他批，學校法人把學校搞到惡性退場之後，繼續持有校產、校地、建物，形同變相搶劫。

張志綸說，以上兩案都「合法」，但有截然不同的結果，顯然是制度有問題。張志綸認為，既然退場條例已經上路，就應該取代私校法中有關退場的條文，也就是所有學校要退場，一律循退場條例辦理，杜絕任何公共資源被私人侵佔的可能。