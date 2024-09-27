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避免多花710億元 教團籲政院：依10年精算撥補退撫基金

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會和朝野立委、各縣市教育產業工會代表今召開記者會，呼籲行政院應落實10年撥補方案。記者許維寧／攝影
全國教師工會總聯合會和朝野立委、各縣市教育產業工會代表今召開記者會，呼籲行政院應落實10年撥補方案。記者許維寧／攝影

立法院即將審議114年度中央政府總預算，但全國教師工會總聯合會今召開記者會，指政府儘管歲出、歲入均創新高，但退撫基金撥補114年度僅編列新台幣194億元，離銓敘部精算分10年撥補、每年撥補317億元，仍有很大落差，呼籲行政院應落實10年撥補方案。

全教總理事長侯俊良指出，2022年立法院已通過立法將撥補法制化，明定政府應依精算報告撥補退撫基金新、舊財務缺口，讓基金水位保持平衡。且銓敘部也依此精算，若以公、教分別於2051年、2048年用罄為基準，並採分10年、15年及20年補足退撫基金方式，若分10年撥補只需3170億，但若分20年，合計需要3880億。

侯俊良談到，依銓敘部精算結果，可見愈快完成對新制的撥補，政府撥補的總數會愈少，分20年撥補將比10年撥補多支出710億。10年內完成撥補，對基金永續、政府財政支出最為有利。

侯俊良表示，教育部、銓敘部均從善如流，今年均以10年撥補方案編列預算，但行政院卻堅持採取總撥補數花費更多，且逼近基金用罄時間的20年撥補方案。政府年改從公教退撫開始，撥補卻又厚此薄彼，公教人員無法接受這種選擇性改革又選擇性撥補的施政。

民進黨籍立委林俊憲出面聲援，他表示，政府是軍公教的雇主，經精算後可見，採取10年撥補方案將比20年方案更省錢，政府是基金的管理人，應該善盡管理人的職責，提醒行政院應採取10年方案，履行確保基金永續。

民眾黨籍立委黃國昌也指出，照顧好每一位公教人員是政府無可迴避的責任，政府不可採取選擇性撥補，且今年預算編得亂七八糟，「不該編的編一堆。」民眾黨團支持10年撥補方案，且採取10年撥補方案也不應為德不卒，今年就應利用預算重編時補足，負起政府應負的職責。

全教總強調，無論從政府責任、總編列金額、能否確保基金財務安全等各種角度檢視，行政院都必須負起完全責任，分10年撥補退撫基金，期待立法院能做出明確決議，要求行政院依10年精算足額編列預算，以確保基金永續。

全教總 教育部 立法院 行政院

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