行政工作壓垮幼教師 幼教工會籲行政「減量專職化」

明天就是教師節，幼教產業工會表示，行政工作壓垮幼教老師熱情，教保人員常因班級事務與行政事務忙到蠟燭兩頭燒，甚至遇到臨時狀況還必須放下孩子處理行政，呼籲政府應該幼兒園老師的行政工作減量以及專職化，讓老師可以專注於教學與照顧幼童。

幼教產業工會表示，依據幼兒園行政組織及員額編制標準，主任由幼兒園教師或教保員兼任，招收人數逾150人者可專任，但全台大部分的附幼都以5個班級以下為多，大部分的主任都是兼任。因此雖有一位增置教保員協助園主任，但是兼任時間不可大過本職，此外一位增置教保員也無法處理全園的園務行政。

幼教產業工會表示， 幼兒園的行政內容包山包海，從幼兒招生、幼兒學雜費補助、各項補助款計算、採購、教學活動規畫安排、配合衛生所辦理衛生保健檢查、疾病預防、學前特教相關事宜、各類系統填報、餐點…等，這些全都壓在園內每位教保服務人員的身上。不少老師在幼生放學後，繼續留在園內加班，若是有工程進行，更是忙到昏天暗地。

幼教產業工會給予三項建議，首先「園主任職務專職化」，可以減輕園內的教保服務人員行政工作量。再來，行政業務專職化，讓行政回歸行政人員，避免影響幼兒權益與工作事務，最後，專責業務也應回歸專責單位，孩子各項健康檢查，應由衛生單位統包負責，而非由教保人員做初步檢測、再讓孩子去診所複測，事後還要教保人員追蹤，教保服務人員還要接洽牙齒塗氟診所單位，都讓人不不足的學校更雪上加霜。